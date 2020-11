Dyrektor Muzeum Auschwitz wciąż próbuje. Znów pisze w sprawie 13-latka z Nigerii

"Nie ustaję w działaniach na rzecz uwolnienia tego chłopca" - napisał dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz - Birkenau Piotr Cywiński w liście do prezydenta Nigerii, ponawiając apel o ułaskawienie 13-latka skazanego w tym kraju na 10 lat więzienia za bluźnierstwo. Podtrzymał także deklarację o chęci odbycia części kary więzienia za chłopca, jeśli ten zostanie skazany. Do korespondencji Cywiński dołączył wykaz 300 osób, które wyraziły podobne stanowisko.

Dyrektor Muzeum Miejsca Pamięci Auschwitz - Birkenau Piotr Cywiński we wrześniu tego roku zaapelował do prezydenta Nigerii Muhammadu Buhariego o ułaskawienie 13-letniego chłopca - Omara Farouqa - który został w swojej ojczyźnie skazany na 10 lat więzienia za bluźnierstwo. Dyrektor zadeklarował przy tym, że wspólnie z grupą wolontariuszy odbędzie wyrok za chłopca, jeśli nie zostanie on ułaskawiony.

Dyrektor Muzeum Auschwitz ponawia apel

"We wrześniu pozwoliłem sobie zwrócić Pana uwagę na los 13-letniego chłopca skazanego na 10 lat więzienia za bałwochwalstwo. Zwróciłem się do Pana z prośbą o zastosowanie prawa łaski względem młodziutkiej ofiary tego niedorzecznego wyroku. Zaproponowałem wówczas, że jeśli czyn tego chłopca wymaga koniecznie tak ogromnego odkupienia, to jestem gotów odbyć miesiąc kary z tego wyroku w nigeryjskim więzieniu oraz zebrać 119 innych wolontariuszy, tak by suma lat zasądzona się w pełni zgadzała" - napisał w liście do Muhammadu Buhariego, który Muzeum Auschwitz opublikowało na Twitterze.