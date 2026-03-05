Nieznana taśma Telusa. "Polski rolnik na Zielonym Ładzie zyska"

Nieznana Taśma posła Telusa. Ujawnia Patryk Michalski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Niektórzy próbują nas straszyć tym Zielonym Ładem, że rolnictwo na tym straci. Ja uważam, że polski rolnik na Zielonym Ładzie, na tym projekcie, który jest promowany w Unii Europejskiej, zyska, a nie straci - stwierdził Robert Telus podczas świątecznego spotkania z udziałem m.in. przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku. Nagranie wcześniej nie było publicznie dostępne.