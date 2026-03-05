Nieznana taśma Telusa. "Polski rolnik na Zielonym Ładzie zyska"

Poseł PiS Robert Telus na spotkaniu z rolnikami zachwalał przed laty Zielony Ład. Ten sam, który później Jarosław Kaczyński nazwał "anihilacją rolnictwa". Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+ dotarł do nieznanego dotąd nagrania z 2020 roku. Partia Kaczyńskiego - mimo takich wypowiedzi - wciąż przekonuje, że Zielony Ład to czyste zło, którego nie popierają.Artykuł dostępny w subskrypcji
- Niektórzy próbują nas straszyć tym Zielonym Ładem, że rolnictwo na tym straci. Ja uważam, że polski rolnik na Zielonym Ładzie, na tym projekcie, który jest promowany w Unii Europejskiej, zyska, a nie straci - stwierdził Robert Telus podczas świątecznego spotkania z udziałem m.in. przedstawiciela Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2020 roku. Nagranie wcześniej nie było publicznie dostępne.