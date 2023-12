"Te informacje nie są ukrywane. Jest procedura, wszystko zadziałało zgodnie z prawem"

Suchoń: wszystko zadziałało zgodnie z prawem

Jak mówił, "pomimo tego, iż przekonujemy się tak bardzo, powiedziałbym namacalnie, że obok nas toczy się wojna, to jednak mamy taką pewność, że procedury działają, państwo jest dobrze zorganizowane, a obywatele są na tyle bezpieczni, ile jest to możliwe".

- Komunikaty są czytelne, są konkretne na tyle, ile jest to możliwe. I jest też zapowiedź kolejnych komunikatów w momencie, kiedy będzie już wiadomo konkretnie, co się stało - powiedział. - To jest jednak zupełnie co innego niż w momencie, kiedy ukrywa się te informacje przez kilka miesięcy, z czym mieliśmy jeszcze niedawno do czynienia. Dzisiaj jest procedura transparentna. Jest zaangażowane wojsko. Są prowadzone działania mające na celu ustalić ostateczny koniec zdarzeń - dodał.