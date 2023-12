- To może być rakieta manewrująca. Pamiętajmy o tym, że atak zmasowany ( Rosji na Ukrainę) rozpoczął się nad ranem. Pierwsza partia dronów Shahed, która wleciała na terytorium Ukrainy , została w większości zestrzelona - mówił na antenie TVN24 generał Bieniek.

Do zmasowanych ataków na ukraińskie miasta Rosja uruchomiła bombowce strategiczne Tu-95, które wystrzeliwują rakiety manewrujące Ch-22 i Ch-101.

- Rakiety te lecą w kierunku zachodnim, następnie mogą zmienić trajektorię lotu, lecąc tuż wzdłuż granicy, czyli wzdłuż naszej granicy. Z tego, co słyszymy i widzimy, ten rejon jest pokryty (...) obserwacją radarową i powietrzną. Ta rakieta została wykryta, ona prawdopodobnie wleciała na terytorium Polski wzdłuż ściany wschodniej, na wysokości powiatu tomaszewskiego i Zamościa, następnie po wykryciu jej zostały uruchomione siły i środki i poderwane zostały samoloty F-16 - dodał.

Bieniek: rakieta wleciała z powrotem na terytorium Ukrainy

Rozmówca TVN24 stwierdził, że "rakieta manewruje na wysokości 300 metrów, mogła być strącona, zmieniono jej trajektorię lotu i ona wleciała (…) z powrotem na terytorium Ukrainy". - Była to jedna z rakiet, która została zestrzelona lub wybuchła w rejonie Lwowa - ocenił generał.

Bieniek: traktujemy to jako bardzo poważny incydent

Generał Bieniek oznajmił również, że "traktujemy to jako bardzo poważny incydent", ponieważ nastąpiło naruszenie przestrzeni powietrznej. - Ale również traktujemy to w kategorii, że podjęto wszystkie możliwe środki, aby ewentualne skutki załagodzić, to znaczy, znalezienie tego obiektu, wykrycie kierunku lotu i ewentualnie powiadomienie - dodał.