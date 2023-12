"Niezidentyfikowany obiekt powietrzny" wleciał od strony Ukrainy. Komunikat dowództwa

czytaj dalej

Od 1 stycznia zmienia się benzyna 95. Paliwo to będzie miało inny skład i nie będzie nadawało się do każdego samochodu. Resort klimatu przygotował specjalną wyszukiwarkę dla kierowców, by sprawdzić, do jakiego samochodu zmienione paliwo nie jest zalecane. Część właścicieli samochodów zwraca jednak uwagę, że w wyszukiwarce nie ma ich modeli aut. Ministerstwo Klimatu i Środowiska instruuje, co należy zrobić w takim przypadku.