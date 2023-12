"Coś przeleciało, potężny świst, tak jakby samolot"

czytaj dalej

Szef gabinetu marszałka Sejmu przekazał, że kodeks wyborczy w tej sprawie nie pozostawia żadnych wątpliwości. - Jedyną drogą, którą posłowie mogą złożyć takie odwołanie, jest droga przez marszałka Sejmu. Dlatego nie wiem, w jakim trybie posłowie mieliby złożyć pismo do Sądu Najwyższego. - powiedział Stanisław Zakroczymski. - Nie mamy pewności i zaufania co do prawidłowości działania ze strony marszałka Sejmu, to odwołania do wygaszenia mandatu składamy zarówno do SN oraz marszałka - poinformował obrońca Mariusza Kamińskiego, mec. Michał Zuchmantowicz.