Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

Gwiazdki Michelin dla restauracji w Polsce rozdane. - To najwyższe wyróżnienie gastronomiczne będące zobowiązaniem, będące zobowiązaniem do stałego utrzymywania poziomu oraz do ciągłego rozwoju - wskazał Maciej Dobrzyniecki, prezes Polskiej Akademii Gastronomicznej. Swoją pierwszą gwiazdkę zdobyła restauracja Muga z Poznania. To pierwszy lokal z gwiazdką w stolicy Wielkopolski. Krakowska restauracja Bottiglieria 1881 jako pierwszy lokal w Polsce zdobyła drugą gwiazdkę Michelin.