Nieuznawana Izba Dyscyplinarna SN uchyliła decyzję o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna

Jeśli jesteśmy zależni od Norwegii w kwestii gazu, to nie obrażamy naszych przyjaciół w Europie, nie obrażamy Norwegów, tylko rozmawiamy z nimi poważnie - stwierdził prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który ocenił, że Norwegia "pośrednio żeruje na tym, co się dzieje" w Ukrainie. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS mówił, że "bardzo nam zależy na pomocy dla Ukrainy", a "Norwegia ma dużo możliwości".