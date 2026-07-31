Polska Nietypowy widok w ławach PiS. Poseł zajął miejsce Jarosława Kaczyńskiego Kuba Koprzywa |

Kosiniak-Kamysz do Błaszczaka: kiedy pojechał pan do Bydgoszczy? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sejm wznowił w piątek ostatnie przed wakacyjną przerwą obrady. Posłowie ponownie zbiorą się na początku września.

Sejm w piątek głosował między innymi nad udzieleniem rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025. Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy

Nietypowy widok w ławach PiS

W pierwszym rzędzie, obok zasiadających tam Przemysława Czarnka i Mariusza Błaszczaka, pojawił się Marcin Ociepa - niedawno ogłoszony przez PiS kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Według sejmowej rozpiski, powinien on zasiadać w trzecim rzędzie od końca.

Marcin Ociepa w pierwszym rzędzie, Mariusz Błaszczak na miejscu Jarosława Kaczyńskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

To jednak nie koniec zaskoczeń. Choć obecność Błaszczaka w pierwszym rzędzie nie powinna dziwić, to miejsce, które zajął, już tak - zasiadł bowiem na miejscu Jarosława Kaczyńskiego.

O nieobecność Kaczyńskiego na piątkowym posiedzeniu pytany był poseł Marek Suski. - Nie ma go w klubie - powiedział.