Nietypowy widok w ławach PiS. Poseł zajął miejsce Jarosława Kaczyńskiego
Sejm wznowił w piątek ostatnie przed wakacyjną przerwą obrady. Posłowie ponownie zbiorą się na początku września.
Sejm w piątek głosował między innymi nad udzieleniem rządowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025. Posłowie podjęli też uchwałę w sprawie uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy
Nietypowy widok w ławach PiS
W pierwszym rzędzie, obok zasiadających tam Przemysława Czarnka i Mariusza Błaszczaka, pojawił się Marcin Ociepa - niedawno ogłoszony przez PiS kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Według sejmowej rozpiski, powinien on zasiadać w trzecim rzędzie od końca.
To jednak nie koniec zaskoczeń. Choć obecność Błaszczaka w pierwszym rzędzie nie powinna dziwić, to miejsce, które zajął, już tak - zasiadł bowiem na miejscu Jarosława Kaczyńskiego.
O nieobecność Kaczyńskiego na piątkowym posiedzeniu pytany był poseł Marek Suski. - Nie ma go w klubie - powiedział.