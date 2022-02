Wyładowywali śmieci z auta do lasu, wtedy pojawił się leśniczy

Dwóch mężczyzn przyjechało autem do lasu w Nietkowie (woj. lubuskie). W ustronnym miejscu zaczęli wypakowywać z pojazdu śmieci. Już zapinali plandekę, gdy nagle pojawił się leśniczy, a kilka minut później zielonogórscy policjanci. 24- i 38-latek próbowali tłumaczyć, że wcale nie zamierzali pozostawiać w lesie odpadów. Teraz ze swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem.

- Funkcjonariusze dojechali na miejsce po kilku minutach od zgłoszenia. Zatrzymani to 24-letni mieszkaniec Nietkowa i 38-letni zielonogórzanin. Żaden z nich nie był wcześniej notowany. Na pytanie policjantów dlaczego wyrzucali śmieci na tereny zielone mężczyźni tłumaczyli, że przewożone przez nich śmieci przesuwały się podczas jazdy, dlatego zjechali do lasu, żeby je przepakować - poinformowała podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznika policji w Zielonej Górze.

Policjanci nie uwierzyli w wersję zdarzeń, którą przedstawili mężczyźni. Zwłaszcza, że w samochodzie znajdowały się duże ilości różnego rodzaju odpadów, a mężczyźni na miejsce rzekomego przepakowania wybrali ustronną okolicę. - Leśniczy mówił policjantom, że gdy podjechał do ich auta, mężczyźni zapinali już plandekę przestrzeni ładunkowej. Gdy się przedstawił i powiedział kim jest, zmieszali się, zaczęli ponownie odpinać zabezpieczenia plandeki, następnie ładować te śmieci do samochodu - relacjonuje Stanisławska.

Funkcjonariusze wylegitymowali obu mężczyzn i przygotowali wniosek o ukaranie do sądu. Za wyrzucanie odpadów grozi im wysoka grzywna.

Wiele osób wciąż zapomina, że las to nie śmietnik

"Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się" - przypominają pracownicy Nadleśnictwa Zielona Góra.

Co roku Lasy Państwowe usuwają z lasów tysiące ton śmieci. Gdyby je zapakować w wagony kolejowe, wypełniłyby co najmniej tysiąc wagonów. Takie sprzątanie to też duże koszty. Rocznie na ten cel przeznaczane jest około 20 milionów złotych.