Niespodzianki na listach Trzeciej Drogi, wypadek minister zdrowia, awans Linette

Sensacyjni kandydaci do Sejmu na listach Trzeciej Drogi i Prawa i Sprawiedliwości. Wypadek z udziałem Minister Zdrowia. Niespodziewany awans Magdaleny Linette do kolejnej rundy w deblu na US Open. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Powrót Ryszard Petru do polityki

Petru był gościem sobotnich "Faktów po Faktach" w TVN24. - Mam przed sobą konkretną misję do wykonania, bo grozi nam czarno-brunatna koalicja PiS-u z Konfederacją. Uważam, że mogę współzatrzymać Konfederację i przejąć jej głosy. Jeżeli chodzi o Trzecią Drogę, to jest mi najbliżej programowo, bo na przykład nie głosowali w Sejmie za podwyższeniem 500 plus do 800 plus - powiedział.