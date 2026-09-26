Polska Profesor Sławomir Cudak: Sopiński był przywieziony w teczce przez Romanowskiego Oprac. Adam Styczek |

Prof. Cudak: doktor Sopiński był właściwie przywieziony w teczce przez wiceministra Romanowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Michał Sopiński został 10 września odwołany z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości (AWS). Obowiązki rektora objął doktor habilitowany Sławomir Cudak. Gdy pojawił się w budynku Akademii, aby rozpocząć pracę, przedstawiciele prawicowych mediów i politycy Prawa i Sprawiedliwości blokowali mu dostęp do gabinetu. Wezwano policję.

Profesor Cudak pytany w piątkowym programie "#BezKitu" w TVN24 o związki AWS z politykami PiS, odparł, że poprzedni rektor, doktor Sopiński, "był właściwie, jak za starych, dobrych czasów, przywieziony w teczce" przez ówczesnego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.

- Później był osadzony najpierw jako prorektor, a później jako rektor naszej uczelni. Tak naprawdę wszelkie działania można odbierać politycznie. Natomiast po zmianie władzy bardzo wyraźnie widzieliśmy, że sporo osób, które były związane z Ministerstwem Sprawiedliwości i z ugrupowaniem Solidarna Polska, właśnie trafiało do nas - opowiedział.

Cudak przekazał, że osoby te obejmowały etaty dydaktyczne i w administracji. - Również trafiały do nas w otoczenie poprzedniego rektora, w jego administracji, na stanowiska kierownicze z bardzo poważnym uposażeniem - zwrócił uwagę.

Profesor Sławomir Cudak w "#BezKitu" Źródło zdjęcia: TVN24

Zaskakująco wysokie zarobki ludzi związanych z byłym rektorem

Pracownicy resortu sprawiedliwości zwracali uwagę na nieadekwatny rozrost finansowania i przerost zatrudnienia na uczelni. Środki przekazywane szkole z budżetu państwa wzrosły z 7 milionów złotych w 2019 roku do aż 126 milionów w roku 2024. Łącznie z planem na ten rok Akademia Wymiaru Sprawiedliwości dostanie z budżetu państwa blisko pół miliarda złotych. Z tych pieniędzy do dziś utrzymują się najbliżsi współpracownicy Zbigniewa Ziobry.

- Ależ tak. Równocześnie prowadziliśmy różne inwestycje, na kampusie w Kaliszu powstał duży akademik. Zaczęliśmy z bardzo niskiego pułapu. Jeżeli chodzi o budżet naszej uczelni, ten ostatni, nie byłem dopuszczany do takiej wiedzy. Dopiero teraz zagłębiam się w to i jestem bardzo zdziwiony, jak wysokie wynagrodzenia były niektórych osób bardzo bliskich poprzedniemu rektorowi - powiedział profesor Cudak.

Prof. Cudak: jestem zdziwiony, jak wysokie wynagrodzenia były niektórych osób bliskich poprzedniemu rektorowi Źródło: TVN24

Wyjaśnił, że dotyczy to między innymi dyrektora instytuty i prorektora. - Oni mieli dosyć pokaźne kwoty jeżeli chodzi o wynagrodzenie razem z dodatkami - ocenił. Dopytywany, czy była to obsada wedle jakiegoś klucza, odparł: - Myślę, że wedle klucza zarówno politycznego, jak i towarzyskiego.

- Na razie jestem na etapie gaszenia pożaru, pewnej sytuacji kryzysowej. W tej chwili dopiero przechodzimy do pracy administracyjnej, spokojnej i dopiero mamy czas, żeby pewne rzeczy sprawdzić, zweryfikować - dodał. Wcześniej wspomniał, że w środę 30 września do AWS wchodzi zespół audytorów, którzy będą badali wszystkie informacje i doniesienia medialne.

Pytany, czy powiązania polityczne mogą mieć związek z zachowaniem posłów PiS po odwołaniu Michała Sopińskiego, przypomniał: - Pan poseł Romanowski, wtedy wiceminister, z racji swojej funkcji opiekował się Akademią Wymiaru Sprawiedliwości.

Prof. Cudak: Romanowski opiekował się AWS. Był częstym gościem na uczelni Źródło: TVN24

- Był często w szkole, raczej u rektora. Ja tylko raz miałem okazję spotkać się z panem byłym wiceministrem i obecnie posłem na wychodźctwie - dodał.

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