"Pojawiają się trzy grupy nieprawdziwych informacji, które od samego początku były powtarzane"

"Trzy grupy nieprawdziwych informacji"

"Uchwała zgodnie z przepisami wiąże wszystkich sędziów Sądu Najwyższego"

- Trzeba zwrócić uwagę na to, że w aktualnym stanie prawnym (…) nie ma czegoś takiego, jak nieważność orzeczenia z samego faktu, że została wydana w jakimś trybie niezgodnym z przepisami. W tej sytuacji to oczywiście w ogóle nie zaistniało - tłumaczył Małecki. Podkreślił też, że "uchwała Sądu Najwyższego zgodnie z przepisami wiąże wszystkich sędziów Sądu Najwyższego".

- A te zarzuty, które rozpatrywał Sąd Najwyższy, są tej rangi, tej wagi, że wszystkie sprawy rozpatrzone z pominięciem uchwały mogą na końcu, w drodze kasacji, trafić do Sądu Najwyższego - wyjaśniał. - Więc nawet gdyby było tak, że sędziowie będą pomijali tę uchwałę, to obywatel zawsze ma prawo skarżyć tę decyzję do Sądu Najwyższego. Więc oczywiście uchwała ma moc wiążącą. Wszystkie składy Sądu Najwyższego będą w przyszłości wszystkie sprawy weryfikowały zgodnie z tą uchwałą - tłumaczył.

Zarzuty o tym, że uchwała trzech izb Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją, doktor Małecki określił jako "całkowity absurd i nieporozumienie". - Zgodnie z konstytucją władza sądownicza nie należy do pana prezydenta, do ministra sprawiedliwości, do Sejmu. Władza sądownicza w Polsce należy do sądów, w tym do Sądu Najwyższego, który jako najwyższa instancja sądowa ma prawo do ujednolicania orzecznictwa sądów powszechnych - powiedział.