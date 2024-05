Nieprawdziwa depesza o mobilizacji w serwisie PAP. Wicepremier: wszystko wskazuje na rosyjski cyberatak

Gawkowski: wszystko wskazuje na cyberatak i zaplanowaną dezinformację

W rozmowie z Polsat News wicepremier podkreślił, że wszystko dzieje się w trybie ekstraordynaryjnym. Zaznaczył, że działają już służby na poziomie ABW i NASK. - Zarządzanie odbywa się też w Polskiej Agencji Prasowej - dodał. - Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z cyberatakiem, który został skierowany ze strony rosyjskiej. A cel to dezinformacja przed wyborami i sparaliżowanie społeczeństwa - podkreślił.

Rzecznik koordynatora służb o "prawdopodobnie rosyjskim cyberataku"

"Polacy mogą czuć się bezpiecznie"

- Ta informacja dość krótko "wisiała" w serwisie Polskiej Agencji Prasowej, aczkolwiek świadczy to o tym, że rosyjskie służby (...) próbują zamieszać, próbują takimi fejkami szerzyć dezinformację w naszym kraju - tłumaczył Dobrzyński. Zaznaczył, że ważne jest to, że informacja nie była dalej powielana.

Siewiera: informacje o mobilizacji są najprawdopodobniej celowe

Kaczyński: to jest rzecz nieprawdopodobna

Do nieprawdziwej depeszy w PAP na temat mobilizacji odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości, który ocenił, że jest ona "niepokojąca". - (To) rzecz tak nieprawdopodobna, że każda poważna instytucja tego typu, jaką jest agencja prasowa, powinna ją bardzo dokładnie zweryfikować - oznajmił.

- To, co się stało, to jest dobry przykład tego rodzaju sytuacji i to powinno być przedmiotem głębszych dociekań - dodał.