Nieporaz. Pożar w wytwórni filmowej. W akcji 16 zastępów straży

Sędzia Sądu Najwyższego, nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa, złożył wniosek o wyłączenie go od orzekania w jednej ze spraw. Umotywował go tym, że wyrok wydany przez skład z udziałem sędziego powołanego przez obecną KRS może naruszać art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka. W jego ocenie powoduje to "poważne ryzyko traktowania orzeczenia jako wydanego w warunkach nieważności postępowania". Wniosek został przyjęty. "Gazeta Wyborcza" podała, że sędzią tym jest Jacek Widło z Izby Cywilnej SN. Dodała, że nie jest on pierwszym sędzią powołanym przez upolitycznią KRS, który składa tego typu wniosek.