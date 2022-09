Niepokojące, skandaliczne, szokujące. Eksperci o pytaniach w ankiecie opłaconej przez resort edukacji

Pomorska Rada Oświatowa przygotowała opinię w sprawie kontrowersyjnej ankiety skierowanej do 13- i 14-latków w ramach projektu "Młodzież 4.0". Lista zastrzeżeń jest długa. "Jedne z najbardziej szokujących pytań" skierowanych do młodzieży, dotyczyły częstotliwości uprawiania seksu i masturbacji.

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, do niedawna znana jako Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, to nieduża uczelnia niepubliczna. W 2021 roku rozpoczęła finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki projekt badawczy, którego celem jest m.in. lepsze zrozumienie młodych Polaków.

O projekcie - na który MEiN przeznaczyło łącznie ok. 4,5 mln złotych - zrobiło się głośno w drugiej połowie września, gdy kuratoria oświaty zaczęły zachęcać dyrektorów szkół do promowania badania wśród 13- i 14-letnich uczniów. W internetowej ankiecie znalazło się kilkadziesiąt pytań dotyczących m.in. religijności, rodziny, seksualności.

Marszałek pyta (o) Radę

Manipulacje i niedostosowanie

Od 13-latków i 14-latków oczekuje się zajęcia stanowiska, czy ich zdaniem aborcja jest dopuszczalna, a jeśli tak, to ma wymienić z jakich powodów. Czy zgadza się, że Polska nie powinna oddawać żądnej części suwerenności w traktatach międzynarodowych - oczywiście nie ma wyjaśnienia czym te traktaty są. Trzynastolatek ma w skali od 1 do 5 odpowiedzieć m.in. czy należy utrzymać zakaz pracy w niedziele i święta (a przecież tego zakazu w prawie nie ma), czy eutanazja ma być zalegalizowana, czy klauzula sumienia ma być przypisywana dla wszystkich zawodów zaufania publicznego, czy zabiegi in vitro powinny być finansowane przez państwo (...)

Najbardziej szokujące pytania

"Już samo stawianie takich pytań bez wyboru innych może spowodować, że młody człowiek, który nigdy nie doświadczył powyższych, odbierze to jako sugestię do spróbowania, by móc w przyszłości mieć zdanie na ten temat, gdy zapytają go w szkole" - twierdzą członkowie PRO.