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Rozmowa może ratować życie. Nowy audioserial w TVN24+

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"Niepokochani". Opowieść Macieja
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: K0nstantinZ/Shutterstock
"Niepokochani" to pierwszy audioserial TVN24+ poświęcony mężczyznom w kryzysie psychicznym. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego.

Cykl - w każdym odcinku jest opowieść pacjenta szpitala psychiatrycznego oraz rozmowa z ekspertem - podejmuje temat, o którym wciąż mówi się zbyt rzadko. Według policyjnych statystyk z lat 2020-2024, każdego dnia średnio 13 osób w Polsce odbiera sobie życie. 11 z nich to mężczyźni. Twórcy serialu chcą pokazać, że milczenie wokół kryzysu pogłębia samotność, a rozmowa i profesjonalne wsparcie mogą realnie ratować życie.  

Opiekunką i konsultantką merytoryczną programu jest dr Halszka Witkowska, suicydolog. - Przez fałszywe przekonania o samobójstwach tak trudno jest pomóc osobom w kryzysie. Te przekonania karmią się milczeniem, w tym właśnie milczeniu rodzą się i krzepną - mówi w jednym z odcinków. 

- Naszym serialem chcemy pokazać, że wartościowa rozmowa o samobójstwach może ratować życie. Chcemy uzmysłowić to zarówno osobom, które przeżywają kryzys, jak i tym, którzy są wokół nich, coś przeczuwają i chcą pomóc, ale paraliżują ich strach i niewiedza - tłumaczy Tomasz Słomczyński, autor projektu.  

Pierwsze dwa odcinki "Niepokochanych" są już dostępne w TVN24+, kolejne będą publikowane w soboty. Za reżyserię i produkcję odpowiada Piotr Szymanek, za reżyserię dźwięku - Tomasz Mazur. Od poniedziałku 6 lipca premierowego odcinka będzie można posłuchać na platformach YouTube i Spotify.

PIERWSZY ODCINEK "NIEPOKOCHANYCH"

DRUGI ODCINEK "NIEPOKOCHANYCH"

Tomasz Słomczyński jest dziennikarzem portalu tvn24.pl i autorem (wraz z Piotrem Szymankiem) między innymi cyklu "Ocalałe", którego bohaterki, cztery kobiety z Ukrainy, dają świadectwo bestialstwu, jakiego doświadczyły w rosyjskiej niewoli. W 2025 roku "Ocalałe" zostały nagrodzone srebrną nagrodą na festiwalu Deauville Green Awards we Francji, cykl przyniósł autorom również nominację do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz nagrodę na festiwalu filmowym Cannes Corporate Media & TV Awards.

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Plus w nazwie jest nieprzypadkowy: wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Subskrypcja daje dostęp do wszystkich podcastów i programów, których autorzy zaglądają za kulisy świata polityki. Wśród nich "Podcast polityczny" Arlety Zalewskiej i Konrada Piaseckiego oraz prowadzony przez Patryka Michalskiego program "News Michalskiego".

Ale TVN24+ to nie tylko polityka, ale również podcasty, reportaże i artykuły, w których specjaliści pomagają lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i wydarzenia w Polsce i poza jej granicami. Gospodarka, zdrowie, nowoczesne technologie, religia, społeczeństwo, kultura popularna i wiele innych zagadnień.

Dostęp do TVN24+ gwarantuje także możliwość oglądania TVN24 na żywo oraz w dowolnej chwili na ekranie smartfona, komputera czy telewizora. Telewizja, która świętuje w tym roku 25-lecie istnienia, relacjonuje najważniejsze wydarzenia przez całą dobę. W TVN24+ obejrzysz relacje reporterów, poznasz opinie ekspertów i komentarze polityków. Zobaczysz "Fakty" oraz ich rozszerzone wydanie, czyli "Fakty+". Te ostatnie dostępne są tylko w TVN24+.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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