Polska Rozmowa może ratować życie. Nowy audioserial w TVN24+

"Niepokochani". Opowieść Macieja Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: K0nstantinZ/Shutterstock

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Cykl - w każdym odcinku jest opowieść pacjenta szpitala psychiatrycznego oraz rozmowa z ekspertem - podejmuje temat, o którym wciąż mówi się zbyt rzadko. Według policyjnych statystyk z lat 2020-2024, każdego dnia średnio 13 osób w Polsce odbiera sobie życie. 11 z nich to mężczyźni. Twórcy serialu chcą pokazać, że milczenie wokół kryzysu pogłębia samotność, a rozmowa i profesjonalne wsparcie mogą realnie ratować życie.

Opiekunką i konsultantką merytoryczną programu jest dr Halszka Witkowska, suicydolog. - Przez fałszywe przekonania o samobójstwach tak trudno jest pomóc osobom w kryzysie. Te przekonania karmią się milczeniem, w tym właśnie milczeniu rodzą się i krzepną - mówi w jednym z odcinków.

- Naszym serialem chcemy pokazać, że wartościowa rozmowa o samobójstwach może ratować życie. Chcemy uzmysłowić to zarówno osobom, które przeżywają kryzys, jak i tym, którzy są wokół nich, coś przeczuwają i chcą pomóc, ale paraliżują ich strach i niewiedza - tłumaczy Tomasz Słomczyński, autor projektu.

Pierwsze dwa odcinki "Niepokochanych" są już dostępne w TVN24+, kolejne będą publikowane w soboty. Za reżyserię i produkcję odpowiada Piotr Szymanek, za reżyserię dźwięku - Tomasz Mazur. Od poniedziałku 6 lipca premierowego odcinka będzie można posłuchać na platformach YouTube i Spotify.

PIERWSZY ODCINEK "NIEPOKOCHANYCH"

DRUGI ODCINEK "NIEPOKOCHANYCH"

Tomasz Słomczyński jest dziennikarzem portalu tvn24.pl i autorem (wraz z Piotrem Szymankiem) między innymi cyklu "Ocalałe", którego bohaterki, cztery kobiety z Ukrainy, dają świadectwo bestialstwu, jakiego doświadczyły w rosyjskiej niewoli. W 2025 roku "Ocalałe" zostały nagrodzone srebrną nagrodą na festiwalu Deauville Green Awards we Francji, cykl przyniósł autorom również nominację do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz nagrodę na festiwalu filmowym Cannes Corporate Media & TV Awards.

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