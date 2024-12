Nieoficjalnie: PKW odroczyła obrady w sprawie sprawozdania komitetu PiS

Państwowa Komisja Wyborcza zebrała się w poniedziałek w południe, by zająć się postanowieniem nieuznawanej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która uwzględniła skargę PiS na odrzucenie przez PKW sprawozdania komitetu wyborczego tej partii. Według nieoficjalnych informacji PAP PKW odroczyła jednak obrady do czasu "systemowego uregulowania przez konstytucyjne władze RP statusu prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN i sędziów biorących udział w orzekaniu tej izby".

Szef PKW o "dotychczasowej praktyce"

Przed rozpoczęciem posiedzenia Marciniak powiedział dziennikarzom, że artykuł 145, paragraf 6 Kodeksu wyborczego "nie daje dużych manewrów" PKW. Przewiduje on - podkreślił - że "w przypadku uwzględnienia skargi, czy to przez Sąd Najwyższy, czy przez sąd okręgowy, jeżeli chodzi o komitety wyborcze startujące w wyborach samorządowych, to organy wyborcze stałe - czy to komisarz wyborczy, czy Państwowa Komisja Wyborcza - niezwłocznie przyjmują sprawozdanie". Jak wyjaśnił, "niezwłocznie, co znaczy, że de facto w ciągu kilku dni". - Taka dotychczas praktyka działalności organów wyborczych występowała - wskazał.