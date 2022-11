Błaszczak: minister obrony Niemiec zadeklarowała, że przedstawi rządowi kwestię rozlokowania Patriotów w Ukrainie

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że podczas rozmowy z niemiecką minister obrony Christine Lambrecht ponownie przekonywał do rozstawienia wyrzutni Patriot w Ukrainie. "Minister Lambrecht zadeklarowała, że przedstawi tę kwestię w ramach rządu. Liczę na akceptację" - napisał w mediach społecznościowych.

"Liczę na akceptację. Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO" – oświadczył we wpisie szef MON.

Szef MSZ: Patrioty mogłyby stworzyć fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą

Głos w sprawie Patriotów zabrał również minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau . - My ustosunkowaliśmy się do tej propozycji uznając, że Patrioty byłyby bardziej potrzebne po ukraińskiej stronie granicy. Jednocześnie byłyby zaporą antyrakietową dla Polski. Stworzyłyby też fragment bezpiecznego nieba nad Ukrainą - mówił Rau po powrocie z Bukaresztu, gdzie uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO .

Sprawa Patriotów dla Polski

23 listopada Błaszczak przekazał, że zwrócił się do strony niemieckiej, aby proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Stało się to po ukazaniu się wywiadu, w którym prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że "dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby, gdyby Niemcy przekazali ten sprzęt Ukraińcom". Dzień później niemiecka minister obrony odpowiedziała, że proponowane Polsce "Patrioty są częścią zintegrowanej obrony powietrznej NATO, co oznacza, że mają zostać rozmieszczone na terytorium NATO". Dodała, że jakiekolwiek użycie ich poza terytorium NATO wymagałoby wcześniejszych rozmów z NATO i sojusznikami.