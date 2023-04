Niemedyczne uczelnie z pozwoleniami na tworzenie kierunków lekarskich

Studenci z Elbląga szkolą się w Toruniu

To ponad 200 kilometrów drogi. - Do nas docierają ciągle informacje o uczelniach, które kształcą studentów, ucząc anatomii z prezentacji w PowerPoincie - mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Nie posiadając własnego anatomikum, wsadzają studentów do autobusu i wożą ich kilkaset nawet kilometrów do odległych ośrodków, żeby się kształcili - dodaje.