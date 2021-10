Najpierw była kłótnia w kolejce po piwo, potem strzały w zaułku. 34-latek przyznał się do zabójstwa na rynku w Niemczy

Emil L. - podejrzany o zastrzelenie 35-latka - dostał kilka ciosów w twarz, kiedy chciał wepchnąć się do kolejki po piwo na imprezie okolicznościowej w centrum Niemczy (woj. dolnośląskie). Mężczyzna płacząc, wyjaśniał w prokuraturze, że na rynek wrócił z bronią, odnalazł 35-latka i śmiertelnie go postrzelił. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został aresztowany.

Emil L. przyznał się do zabójstwa

We wtorek Emil L. został doprowadzony do prokuratury, gdzie złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni.

- To były bardzo emocjonalne wyjaśnienia, można powiedzieć emocjonalna sinusoida. 34-latek przyznał się do zarzutu zabójstwa. Rozumie, że pozbawił życia innego człowieka. Nie przyznał się jednak do zarzutu posiadania broni. Podejrzany momentami mówił rzeczowo, spokojnie, ale wpadał też w płacz i łkał, aby później znów się uspokoić. Jego wyjaśnienia w dużej mierze pokrywały się z tym, co ustalono w sprawie - mówi Tomasz Fedorszczak, szef Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie.