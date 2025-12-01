"Historyczny dzień". Zrabowane zabytki wracają do Polski

Kanclerz Niemiec: przyśpieszamy restytucję polskich dóbr kultury Źródło: TVN24

"To najważniejszy i najcenniejszy zwrot zrabowanych obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski" - podkreśla Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w komunikacie.

W trakcie konsultacji międzyrządowych w Niemczech ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała stronie niemieckiej dziewięć wniosków restytucyjnych obejmujących 35 utraconych zabytków.

"Historyczny dzień! Polska odzyskuje od Niemiec bezcenne polsko-krzyżackie archiwa zrabowane podczas wojny. Do Polski wraca też głowa świętego Jakuba Starszego – fragment rzeźby z XIV w. - skradziona już po wojnie. To faktyczny przełom w toczonych od 1948 r. rozmowach o zwrocie zrabowanych dzieł" - powiedziała ministra Cienkowska, cytowana na stronie resortu.

Jak dodała, otrzymała od pełnomocnika niemieckiego rządu ds. kultury i mediów, ministra Wolframa Weimera gwarancję przyspieszenia procedowania kolejnych wniosków.

Ambasador Niemiec: najważniejszy zwrot we współczesnej historii

O powrocie polskich dóbr kultury z Niemiec do Polski poinformował również ambasador RFN w Polsce Miguel Berger.

"73 dokumenty z XIII–XV w. i rzeźbiona głowa św. Jakuba Starszego wracają z Niemiec do Polski. To najważniejszy zwrot zrabowanych obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii. Cieszę się ,że to możliwe!" - napisał dyplomata na platformie X.

W podobnym tonie pisał również rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka, nazywając przekazanie obiektów "historycznym momentem".

"Po raz pierwszy od II wojny światowej Polska odzyskuje od Niemiec dobra kultury o tak ogromnym znaczeniu historycznym" - napisał Szłapka.

Po raz pierwszy od II wojny światowej Polska odzyskuje od Niemiec dobra kultury o tak ogromnym znaczeniu historycznym.



* fragment rzeźby głowy św. Jakuba Starszego

* 73 średniowieczne pergaminy.



Kanclerz Niemiec: nie możemy unikać przeszłości

W poniedziałek premier Donald Tusk udał się do Berlina w celu odbycia międzyrządowych konsultacji. Jak przekazał na wspólnej konferencji prasowej kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Friedrich Merz, jednym z priorytetów były kwestie dotyczące "pamięci i upamiętnienia".

- Polsko-niemiecka agenda ma być skierowana na przyszłość, natomiast nie możemy i nie chcemy unikać przeszłości. Musimy podtrzymywać pamięć, także tę bolesną. Pragnę, aby nam się to udało w taki sposób, który nie będzie nas dzielić, tylko będzie nas dalej łączyć - mówił kanclerz.

Premier: to nie jest ostatnia decyzja

Na konferencji prasowej w Berlinie premier Donald Tusk powiedział natomiast, że zwrot polskich dóbr kultury to osobista decyzja kanclerza Niemiec. Premier podziękował również "za ten bardzo ważny dla niego osobiście gest".

Zaznaczył, że kiedy widzi się pieczęcie Władysława Jagiełły, Kazimierza Wielkiego i Kazimierza Jagiellończyka, to "serce rośnie", że te dokumenty po wielu latach starań wracają do Polski.

Fragment rzeźby głowy św. Jakuba Starszego i średniowieczny pergamin Źródło: Adam Szłapka/X

Dokumenty dotyczą także m.in. historii polsko-krzyżackiej. – Bardzo symboliczny jest np. dokument, w którym papież Aleksander IV wzywa zakon krzyżacki do wspólnej obrony, m.in. z Polakami i innymi państwami sąsiednimi, przed Tatarami. To brzmi dość współcześnie, muszę powiedzieć – powiedział szef polskiego rządu.

Donald Tusk podkreślił, że bardzo się cieszy, iż "dzisiaj nie potrzebujemy wezwań papieża, że dzisiaj ręka w rękę jesteśmy gotowi bronić Polski, Niemiec, Europy, Ukrainy przed niesprawiedliwą, brutalną agresją ze strony Rosji".

- Rozmawialiśmy o tym, nie będziemy zdradzać szczegółów, że to nie jest ostatnia decyzja dotycząca zwrotu oczekiwanych długo przez Polskę artefaktów, takich jak choćby głowa świętego Jakuba czy właśnie dokumenty z naszej historii - poinformował premier.

Międzyrządowe konsultacje w Berlinie

Podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Berlinie premierowi Donaldowi Tuskowi towarzyszą m.in. szefowie MSZ, MON, MSWiA, a także ministrowie infrastruktury oraz kultury.

Konsultacje rządów Polski i Niemiec odbywają się od 1997 r. Ostatnie przeprowadzono w lipcu ubiegłego roku z udziałem ówczesnego szefa niemieckiego gabinetu Olafa Scholza.

