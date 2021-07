Zieloni tracą poparcie, chadecy na czele. Wybory coraz bliżej

Według sondażu, gdyby doszło do bezpośrednich wyborów na urząd kanclerza, 25 procent głosowałoby obecnie na kandydata CDU/CSU Armina Lascheta (tyle samo, co w poprzednim tygodniu). Annalena Baerbock, kandydatka Zielonych na kanclerza, straciła dwa punkty procentowe i ma obecnie 19 procent. Kandydat SPD Olaf Scholz uzyskał w najnowszym sondażu 16 procent głosów, to o dwa punkty procentowe więcej niż tydzień temu. 40 procent badanych nadal nie zagłosowałoby na żadną z tych trzech osób.