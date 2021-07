Polski rząd wysyła pomoc Niemcom. Aby uporać się ze skutkami tragicznych powodzi

Polska wysyła do Niemiec strażacką grupę ratowniczą i 70 urządzeń do osuszania zalanych obiektów, aby pomóc naszym sąsiadom uporać się ze skutkami tragicznych powodzi w Nadrenii Północnej-Westfalii - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przekazał, że konwój wyruszy jeszcze w poniedziałek.

"Realizując obietnicę pomocy, którą złożyłem Kanclerz A. Merkel, Polska wysyła dziś do Niemiec strażacką grupę ratowniczą i 70 urządzeń do osuszania zalanych obiektów, aby pomóc naszym sąsiadom uporać się ze skutkami tragicznych powodzi w Nadrenii Północnej-Westfalii" - napisał na Twitterze premier.

Kamiński: konwój wyruszy do Niemiec jeszcze dziś

"Zgodnie z moją dzisiejszą decyzją strażacy z @KGPSP dostarczą pomoc humanitarną do dotkniętej tragicznymi powodziami Nadrenii Północnej-Westfalii. Konwój wyruszy do Niemiec jeszcze dziś" - napisał.

Transport osuszaczy do Nadrenii Północnej - Westfalii

- Z bazy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Strzałkowie wyruszy ponad 160 urządzeń osuszających, które jutro dotrą do Nadrenii Północnej-Westfalii; pomogą naszym parterom doprowadzać do normalności te regiony najbardziej dotknięte dramatem powodzi - powiedział wiceminister.

Dodał, że Polska wysyła do Niemiec osuszacze różnej wielkości i mocy. - Przedstawiliśmy stronie niemieckiej to, co możemy zaproponować, następnie w dyskusji dokonano pewnego wyboru, co na tym etapie byłoby najbardziej potrzebne - wyjaśnił Szynkowski vel Sęk.