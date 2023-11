Komisja budżetowa Bundestagu za powstaniem polsko-niemieckiego młodzieżowego biletu kolejowego

Skorzystać najpewniej będą mogły młode osoby

Nie jest jeszcze jasne, kiedy dokładnie bilet zacząłby obowiązywać - pisze portal RND. Cena również musi zostać ustalona we współpracy z Polską. "Podobnie jak w przypadku biletu francusko-niemieckiego, z oferty najprawdopodobniej będą mogli skorzystać młodzi ludzie w wieku od 18 do 27 lat" - pisze portal RND.

Paulla Piechotta została zapytana przez Deutsche Welle o to, czy z biletu będą mogli korzystać też młodzi Polacy, którzy zechcą udać się pociągiem do Niemiec. - To jeszcze nie jest ustalone. Możliwe jest, że także młodzi Polacy będą mogli pojechać z takim biletem do Niemiec. W przypadku Francji było tak, że najpierw udostępniliśmy pieniądze, a potem oba kraje negocjowały ze sobą, jak to można zrealizować - odpowiedziała. Na francusko-niemiecki bilet młodzieżowy Berlin przeznaczył 6 mln euro. - Niemiecki rząd ma teraz 5,8 miliona euro, aby zastanowić się razem z polskim rządem, co jest możliwe - dodała.