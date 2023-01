Czarzasty zapowiada rozmowy z Niemcami w sprawie Leopardów. "Będziemy cisnęli sprawę"

czytaj dalej

To głosowanie nie było o praworządności, to głosowanie było o pieniądzach z KPO - powiedziała w "Kropce nad i" Magdalena Biejat (Lewica), odnosząc się do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustaw sądowych. Barbara Nowacka (KO) wskazywała, że Senat i jego prace nad nowelizacją też są istotne dla losów noweli. - Zobaczymy, jak się ta prawica poukłada. Już dzisiaj w korytarzach sejmowych słychać, że oni znowu podchodzą do kolejnych targów - mówiła.