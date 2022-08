Ukraina. Eugeniusz Smolar o reakcji Niemiec i Francji wobec wojny: rozwój wydarzeń wymaga liderów, a nie administratorów politycznych

"Unia oparta jest na procesie uzyskiwania kompromisu"

- Kierowano się iluzjami, licząc że cele Putina mają bardziej ograniczony charakter i da się wynegocjować jakiś modus vivendi (współżycie stron o odmiennych interesach - red.), stąd ten tak zwany proces miński, który do niczego nie doprowadzał - powiedział dziennikarz. - Jeśli myślimy pozytywnie o dalszej integracji europejskiej, to musimy odzyskać zaufanie do siebie. W wypadku Polski, Węgier i innych krajów jest to kwestia praworządności i łamania zasad państwa prawa. Jeśli chodzi o Niemcy, ale również i Francję, to jest to odzyskanie wiarygodności i zaufania do tych państw jako sojuszników w NATO i w Unii Europejskiej, żebyśmy w sytuacji, w której my znajdziemy się w potrzebie, nie usłyszeli, jak to oświadczył na samym początku nowy kanclerz Scholz, że na Niemcach spoczywa jakaś szczególna odpowiedzialność za pokój w Europie - dodał gość "Faktów po Faktach".