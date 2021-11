Ambasador RP w Berlinie Andrzej Przyłębski "podjął decyzję o skróceniu swej misji"

czytaj dalej

Trwa proces Alexa Pompa z okolic Turynu (Włochy). 20-latek zabił ojca, kiedy ten rzucił się na matkę. Prokurator uważa, że chwycenie za nóż było reakcją przesadzoną, a sytuacja "była do opanowania" i zawnioskował o 14 lat pozbawienia wolności dla oskarżonego. - Mamy nadzieję, że w więzieniu nie spędzi ani jednego dnia. Stoimy murem za Alexem - mówi w rozmowie z tvn24.pl jego przyjaciel, Fabrizio. On, tak samo jak obrońca, twierdzi, że Pompa zrobił to, by bronić siebie i rodzinę.