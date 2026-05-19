Niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie po zakazie Włodzimierza Czarzastego. Wiemy, co się z nim stanie

Włodzimierz Czarzasty
Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Decyzja Czarzastego
Blisko 500 litrów alkoholu zinwentaryzowała Kancelaria Sejmu po tym, jak Włodzimierz Czarzasty, obejmując urząd marszałka Sejmu, zarządził zakaz sprzedaży napojów alkoholowych - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Alkohol pozostaje zmagazynowany w Kancelarii Sejmu, a po analizach urzędnicy doszli do wniosku, że nie mogą go ani sprzedać, ani nieodpłatnie przekazać. Kancelaria Sejmu zapewnia, że trunki się nie zmarnują.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu było pierwszą decyzją Włodzimierza Czarzastego w roli marszałka Sejmu. - Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały - wyjaśniał marszałek 19 listopada 2025 roku.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze próbowali się dowiedzieć, co stanie się z sejmowym alkoholem. "To będzie zarekwirowane, zniszczone, wylane, wypite?" - dopytywał jeden z dziennikarzy. "Damy sobie radę" - odpowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Choć wydawało się, że pytanie jest wyłącznie techniczne, Kancelaria Sejmu przez ponad trzy miesiące nie odpowiadała na szczegółowe pytania Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+. Odpowiedź została przesłana na początku maja. Kancelaria Sejmu informuje w niej o przeprowadzeniu inwentaryzacji alkoholu znajdującego się w miejscach, gdzie wcześniej odbywała się jego sprzedaż. "Łącznie zinwentaryzowano około 473 litrów napojów [alkoholowych - red.]" - wskazuje Kancelaria Sejmu.

Urzędnicy doliczyli się wśród niemal 500 litrów alkoholu: około 248 litrów wina, około 63 litrów alkoholi mocnych, około 158 litrów piwa i około czterech litrów innych napojów alkoholowych o łącznej wartości około 20 tysięcy złotych. "Alkohol pozostaje zmagazynowany w Kancelarii Sejmu. Po przeprowadzeniu analiz Kancelaria Sejmu doszła do wniosku, że nie ma możliwości jego sprzedaży ani nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi" - czytamy w odpowiedzi Biura Obsługi Medialnej.

Sejmowe piwo do posiłków, wina na wydarzeniach dyplomatycznych

Z odpowiedzi Kancelarii Sejmu wynika, że zinwentaryzowany alkohol, który nie może być sprzedawany, nie zmarnuje się. "Podjęto decyzję, że alkohol będzie sukcesywnie wykorzystywany podczas wydarzeń dyplomatycznych organizowanych przez Kancelarię Sejmu w przypadkach uzasadnionych względami protokolarnymi. By uniknąć strat, piwo zostanie wykorzystane również w kuchni do przygotowywania posiłków. Alkohol nie będzie już dokupowany" - informuje Kancelaria Sejmu.

"Na obecnym etapie żadna część zinwentaryzowanego alkoholu nie została przeznaczona do utylizacji. W tzw. barze za kratą alkohol nie jest obecnie sprzedawany. Menu nie obejmuje napojów alkoholowych" - czytamy w odpowiedzi Biura Obsługi Medialnej.

18 maja minęło pół roku sprawowania przez Włodzimierza Czarzastego funkcji marszałka Sejmu. Kancelaria Sejmu w komunikacie podsumowującym ten okres wskazuje, że "zakaz sprzedaży i podawania alkoholu na terenie Kancelarii Sejmu" to jedna ze spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej. Z odpowiedzi na nasze pytania wynika, że alkohol jest podawany podczas "wydarzeń dyplomatycznych".

