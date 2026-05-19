Polska Niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie po zakazie Włodzimierza Czarzastego. Wiemy, co się z nim stanie Patryk Michalski |

Zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Decyzja Czarzastego

Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu było pierwszą decyzją Włodzimierza Czarzastego w roli marszałka Sejmu. - Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży na stacjach benzynowych i konieczności zakazu sprzedaży alkoholu w nocy, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli osób, które takie prawo będą uchwalały - wyjaśniał marszałek 19 listopada 2025 roku.

Podczas konferencji prasowej dziennikarze próbowali się dowiedzieć, co stanie się z sejmowym alkoholem. "To będzie zarekwirowane, zniszczone, wylane, wypite?" - dopytywał jeden z dziennikarzy. "Damy sobie radę" - odpowiedział Włodzimierz Czarzasty.

Choć wydawało się, że pytanie jest wyłącznie techniczne, Kancelaria Sejmu przez ponad trzy miesiące nie odpowiadała na szczegółowe pytania Patryka Michalskiego, autora programu "News Michalskiego" w TVN24+. Odpowiedź została przesłana na początku maja. Kancelaria Sejmu informuje w niej o przeprowadzeniu inwentaryzacji alkoholu znajdującego się w miejscach, gdzie wcześniej odbywała się jego sprzedaż. "Łącznie zinwentaryzowano około 473 litrów napojów [alkoholowych - red.]" - wskazuje Kancelaria Sejmu.

Urzędnicy doliczyli się wśród niemal 500 litrów alkoholu: około 248 litrów wina, około 63 litrów alkoholi mocnych, około 158 litrów piwa i około czterech litrów innych napojów alkoholowych o łącznej wartości około 20 tysięcy złotych. "Alkohol pozostaje zmagazynowany w Kancelarii Sejmu. Po przeprowadzeniu analiz Kancelaria Sejmu doszła do wniosku, że nie ma możliwości jego sprzedaży ani nieodpłatnego przekazania innemu podmiotowi" - czytamy w odpowiedzi Biura Obsługi Medialnej.

Sejmowe piwo do posiłków, wina na wydarzeniach dyplomatycznych

Z odpowiedzi Kancelarii Sejmu wynika, że zinwentaryzowany alkohol, który nie może być sprzedawany, nie zmarnuje się. "Podjęto decyzję, że alkohol będzie sukcesywnie wykorzystywany podczas wydarzeń dyplomatycznych organizowanych przez Kancelarię Sejmu w przypadkach uzasadnionych względami protokolarnymi. By uniknąć strat, piwo zostanie wykorzystane również w kuchni do przygotowywania posiłków. Alkohol nie będzie już dokupowany" - informuje Kancelaria Sejmu.

"Na obecnym etapie żadna część zinwentaryzowanego alkoholu nie została przeznaczona do utylizacji. W tzw. barze za kratą alkohol nie jest obecnie sprzedawany. Menu nie obejmuje napojów alkoholowych" - czytamy w odpowiedzi Biura Obsługi Medialnej.

18 maja minęło pół roku sprawowania przez Włodzimierza Czarzastego funkcji marszałka Sejmu. Kancelaria Sejmu w komunikacie podsumowującym ten okres wskazuje, że "zakaz sprzedaży i podawania alkoholu na terenie Kancelarii Sejmu" to jedna ze spraw budzących zainteresowanie opinii publicznej. Z odpowiedzi na nasze pytania wynika, że alkohol jest podawany podczas "wydarzeń dyplomatycznych".