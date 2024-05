Nastoletnia dziewczynka urodziła dziecko w czasie wycieczki szkolnej w południowej Polsce. Matka oraz noworodek zostali przewiezieni do szpitala. Dziewczynka ma mniej niż 15 lat. Ojcem również jest nastolatek.

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Jak przekazuje policja, dziewczynka wraz z innymi dziećmi przyjechała do jednego z ośrodków wypoczynkowych. Nastolatka urodziła dziecko w łazience. Służby zostały powiadomione przez nauczycieli, którzy opiekowali się grupą.

Dziewczynka i jej dziecko zostali przewiezieni do szpitala. - W tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie w związku z podejrzeniem przestępstwa obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia - przekazuje policja w wydanym komunikacie. Za to przestępstwo polski kodeks karny przewiduje od 2 do 12 lat więzienia, jeśli czynu dokonała osoba pełnoletnia. W tym wypadku sprawca ma mniej niż 17 lat, więc stanie przed sądem dla nieletnich.