Róża Thun: życie ludzi dla tego rządu nie jest takie zasadnicze

Rząd jest za to odpowiedzialny. Jeżeli uważali, że za dużo śmieci jest przywożonych, a w ogóle nie ma porównania ilości, to trzeba było tę ilość zmniejszyć, a nie zwiększać w sposób dramatyczny - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 europosłanka Polski 2050 Róża Thun. - Ja chcę wiedzieć, gdzie jest minister Jacek Sasin odpowiedzialny za Nitro-Chem, bo to jest spółka państwowa i gdzie jest Anna Moskwa i Jacek Ozdoba, czyli ci, którzy odpowiedzialni są za ochronę w tej sprawie - mówił europoseł PO Andrzej Halicki.

Europoseł PO Andrzej Halicki i eurodeputowana Róża Thun z Polski 2050 odnieśli się do problemu nielegalnych składowisk odpadów w Polsce. Dziennikarze TVN24 odkryli w okolicach Warszawy kolejne miejsca, gdzie nielegalnie zalegają niebezpieczne odpady, między innymi z produkcji trotylu, czym w Polsce zajmuje się wyłącznie państwowa spółka Nitro-Chem.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa mówiła w piątek w Sejmie, że "rząd PO-PSL stworzył w Polsce eldorado dla mafii". - Rząd PO-PSL sprowadził do Polski sześć milionów ton śmieci i zaminował cały kraj - twierdziła.

Halicki: gdzie jest minister Sasin, gdzie są Ozdoba i Moskwa?

Europoseł PO Andrzej Halicki odnosząc się w "Faktach po Faktach" do tych słów mówił, że "to bzdura i oszustwo".

Wskazał na dane, które jak mówił, są na stronach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. - (Lata-red.) 2014-2015 to wtedy, kiedy rządziliśmy. Import śmieci też był problemem, bo też był problem utylizacji i nakłady na nie też są ważne, ale to jest 100 tysięcy ton, 140 tysięcy ton. Od momentu przejęcia władzy przez PiS każdego roku coraz więcej o 100 tysięcy kolejnych ton importowanych śmieci z bardzo różnych, czasem wręcz odległych krajów. Najbardziej szokujące Nigeria czy Australia, ale głównie to europejskie śmieci, w tym te bardzo szkodliwe - mówił Halicki.

- Koło mnie w Prażmowie, to zresztą jest temat z ostatnich dni, dwa lata temu pojawiły się beczki i wyraźnie z Nitro-Chemu substancje - powiedział. Dodał, że ludzie na to zwracają uwagę.

- Biedna oszukana pani, która udzieliła magazynu od dwóch lat walczy o to, by je zabrać i utylizować - relacjonował. I dodawał: - Te odpady złożył ktoś, kto dostał pieniądze na ich utylizację (...) Tyle, że je przeniósł z miejsca na miejsce.

- Ja chcę wiedzieć, gdzie jest minister (Jacek) Sasin odpowiedzialny za Nitro-Chem, bo to jest spółka państwowa i gdzie jest Moskwa i (Jacek) Ozdoba, czyli ci, którzy odpowiedzialni są za ochronę w tej sprawie - mówił europoseł. - A oni są gdzie? Ozdoba bije Grabca, a Moskwa mówi: nic się nie stało - dodał.

Thun: rząd jest za to odpowiedzialny

Europosłanka z Polski 2050 Róża Thun mówiła, że "rząd jest naprawdę za to odpowiedzialny". - Jeżeli uważali, że za dużo tych śmieci jest przywożonych, a w ogóle nie ma porównania ilości (...) to trzeba było tę ilość zmniejszyć, a nie zwiększać w sposób dramatyczny - stwierdziła.

- Ale mnie się wydaje, że w ogóle życie ludzi, życie nas, obywateli Polski, dla tego rządu nie jest takie zasadnicze - oceniła.

- Jak patrzy się na to, na co oni wydają pieniądze, a na co nie wydają, tam gdzie mogliby inwestować - w szpitale, w ochronę zdrowia, w ochronę klimatu - przecież nic się nie dzieje w tej materii - mówiła.

Thun o możliwym referendum w sprawie relokacji migrantów

Thun odniosła się także w "Faktach po Faktach" do kwestii referendum w sprawie relokacji migrantów, jakie PiS chce przeprowadzić w dniu wyborów parlamentarnych. W piątek Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która ma umożliwić przeprowadzenie takiego referendum tego samego dnia, co wybory parlamentarne, prezydenckie lub do Parlamentu Europejskiego.

- Jest wyraźna opinia, że referendum w czasie tego samego dnia, co wybory wprawdzie jest dopuszczalne, ale osłabia to wolność, równość wyborów - powiedziała Thun. Dodała, że "po drugie można wydawać na to referendum pieniądze w zupełnie inny sposób niż się wydaje na wybory, więc one są poza tą kontrolą komisji wyborczej i to referendum oczywiście będzie bardzo wpływało, jeżeli ono będzie, na wybory".

Jej zdaniem "powinniśmy w tej chwili jako jeden z głównych motorów w Europie tworzyć wspólną, mądrą, rozsądną politykę w stosunku do krajów, z których przybywają rzesze migrantów". - A rząd polski twierdzi, że postawi płotek na jakiejś granicy i że to tych migrantów zatrzyma. Już dzisiaj widać, że nie zatrzymuje - dodała.

Co z paktem senackim?

Halicki pytany był, co się dzieje z tzw. paktem senackim opozycji. - Pakt senacki jest właściwie gotowy - powiedział. Dodał, że zostanie ogłoszony, gdy poznamy datę wyborów.

