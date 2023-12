"Stanowią śmiertelne zagrożenie", "trafiają w ręce gangsterów, którzy zarabiają na tym miliony złotych"

Odpady z Nitro-Chemu jak leżały na nielegalnych składowiskach, tak leżą - mówił na antenie TVN24 Filip Folczak, współautor reportażu "Wody Czerwone. Ile znaczą słowa Jacka Sasina?". - Te odpady nie muszą wybuchać, nie muszą płonąć. Po prostu one oddziałują każdego dnia na życie i zdrowie ludzi - dodał.

- Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas najważniejsze - tak mówił kilka miesięcy temu ówczesny szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin. W sierpniu zapowiadał, że zajmie się sprawą nielegalnych odpadów ze spółki Nitro-Chem, ale kilka miesięcy po tej deklaracji chemikalia z państwowej spółki dalej zalegają na nielegalnych składowiskach i zagrażają zdrowiu okolicznych mieszkańców.

"Wody Czerwone. Ile znaczą słowa Jacka Sasina?" autorstwa Olgi Orzechowskiej i Filipa Folczaka to druga część reportażu o składowanych w Polsce niebezpiecznych odpadach.

Folczak: zorganizowane grupy przestępcze przejęły te odpady

Gościem TVN24 był współautor reportażu Filip Folczak. - Szalenie łatwo jest wyjść na konferencję prasową, umówić się z dziennikarzem na wywiad, wystąpić w telewizji i obiecać: weźmiemy odpowiedzialność, posprzątamy nasze odpady. Ale kiedy przychodzi do działania, to my po tych kilku miesiącach, odkąd opublikowaliśmy nasze ustalenia, sprawdzamy, co się dzieje i okazuje, że dzieje się kompletnie nic - mówił.

Jak stwierdził, "odpady z Nitro-Chemu jak leżały na nielegalnych składowiskach, tak leżą". - 145 dni temu ujawniliśmy, że Nitro-Chem wpakował się w taką sytuację, że zorganizowane grupy przestępcze, mafia odpadowa przejęła te odpady i te odpady znalazły się na co najmniej ośmiu nielegalnych składowiskach odpadów niebezpiecznych - dodał.

- Nitro-Chem miał tę wiedzę wcześniej niż my. Oni nie dowiedzieli się tego od nas, z naszych ustaleń, oni o tym wszystkim wiedzieli. Potem, kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, to zarówno prezes, jak i minister obiecywali, że zajmą się tym tematem, nic się nie dzieje - mówił.

Folczak: te odpady stanowią śmiertelne zagrożenie, nie muszą wybuchać, nie muszą płonąć

- Pamiętajmy o tym, że te odpady stanowią naprawdę śmiertelne zagrożenie. Przebywanie w pobliżu tych odpadów, te odpady nie muszą wybuchać, nie muszą płonąć. Po prostu one oddziałują każdego dnia na życie i zdrowie ludzi. Kiedy poczyta się opinie biegłych sądowych, którzy definiują, co w tych zbiornikach, w części tych zbiorników się znajduje, to włosy stają na głowie. Choroby nowotworowe, problemy z rozrodczością, to rzeczy, których nie życzylibyśmy najgorszemu wrogowi - powiedział.

Jak stwierdził, "mieszkańcy naszego kraju, wielu miejscowości są narażeni na te odpady każdego dnia". - (Nitro-Chem - red.) to jest spółka, która produkuje trotyl, silny materiał wybuchowy. Odpady z produkcji tego trotylu po pierwsze trafiają w ręce gangsterów, którzy zarabiają na tym miliony złotych. Po drugie, trafiają w miejsca, które nie powinny się te odpady nigdy tam znaleźć. A po trzecie, kiedy sprawa wychodzi na jaw i okazuje się, że mleko się rozlało, to pomimo tego wszystkiego, pomimo tego skandalu, który ma miejsce, nic się nie zmienia - kontynuował.

Folczak opowiedział także o próbie kontaktu w tej sprawie z ówczesnym ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem przez jedną z osób, która mieszka przy nielegalnym składowisku odpadów. - Umożliwiliśmy jej zadzwonienie do ministra Jacka Sasina i zapytanie o to, kiedy spełni swoje obietnice. Minister początkowo odebrał, wydawało się, że kompletnie nie kojarzy tematu. Obiecał, że oddzwoni. Finalnie nie oddzwonił, później nie odbierał telefonu - mówił.

- Jest takie miejsce, to jest Rogowiec pod Bełchatowem, tam jest największe nielegalne składowisko odpadów w Polsce, 50 tysięcy ton i wieś Rogowiec jest położona niżej niż to składowisko. I w sytuacji, w której cokolwiek się wydarzy, dojdzie do wybuchu, te odpady zaczną płynąć, przeciekać, to wsi już nie będzie. I to nie są moje słowa, to są słowa mieszkańców, słowa pana Jerzego, który mieszka kilkadziesiąt metrów od tych odpadów i ci ludzie muszą się z tym mierzyć - powiedział współautor reportażu.

