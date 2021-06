Wesela i procesje - tak, zgromadzenia spontaniczne - nie. "Zakaz absurdalny i niczym nieuzasadniony"

Prawo do gromadzenia się jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych - powiedziała w rozmowie z TVN24 Dorota Zabłudowska ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Odniosła się do sytuacji, że mimo znoszenia kolejnych obostrzeń nielegalne pozostają zgromadzenia spontaniczne. Jarosław Konopka z tej samej organizacji podkreślił, że w Polsce "nie jest wprowadzany ani stan wyjątkowy, ani inne stany, o których mówi konstytucja, a które mogłyby powodować zawieszenie wolności obywatelskich".

Minister zdrowia Adam Niedzielski na środowej konferencji prasowej przedstawił dalsze kroki w luzowaniu obostrzeń. Wśród nich jest decyzja o poszerzeniu limitu osób podczas imprez i zgromadzeń z 50 do 150 osób. Decyzje te nie dotyczą jednak zgromadzeń spontanicznych. Te w świetle rządowych rozporządzeń nadal są niedozwolone. Na konferencji Niedzielski został zapytany o obowiązujący zakaz zgromadzeń spontanicznych mimo luzowania obostrzeń w kolejnych dziedzinach życia. W odpowiedzi uściślił, że podniesiony od 6 czerwca do 150 osób limit podczas zgromadzeń dotyczy wydarzeń rejestrowanych. - Spontaniczne odbywają się na tych zasadach, które są określone – dodał.

"W tej sytuacji ten zakaz jest absurdalny i niczym nieuzasadniony"

Zakaz zgromadzeń spontanicznych w rozmowie z TVN24 skomentowała Dorota Zabłudowska ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Jak mówiła, "prawo do gromadzenia się jest jedną z podstawowych wolności konstytucyjnych". - I zgodnie z konstytucją może zostać ograniczona tylko ustawą i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji jakichś względów porządku publicznego - wyjaśniała. - Do tej pory rząd wydaje uparcie rozporządzenia w tej kwestii, które są sprzeczne z konstytucją, dlatego, że ta kwestia powinna być regulowana ustawowo - dodała.

- Natomiast jeśli obywatele realizują swoje konstytucyjne prawa i wychodzą na ulice, muszą się liczyć z konsekwencjami, tak jak było do tej pory, w postaci spisania, sprawy w sądzie i tak dalej. W sytuacji, kiedy się odmraża gospodarkę, zezwala na wesela, ulicami przechodzą tysiące procesji gromadzących znaczną liczbę osób, to w tej sytuacji ten zakaz jest absurdalny i niczym nieuzasadniony - powiedziała.

W jej ocenie "zgromadzenia spontaniczne mają to do siebie, że ciężko skontrolować, czy się odbędą". - Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to prawo obywateli, takie same jak zgromadzenie zwykłe - dodała.