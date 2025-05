Niegospodarność, nierzetelność, milionowe nieprawidłowości w IPN za czasów Nawrockiego

IPN wydał miliony złotych publicznych pieniędzy na promocję, w tym na promocję Karola Nawrockiego Źródło: Michał Tracz/Fakty TVN

Dotarliśmy do "wystąpienia pokontrolnego", w którym NIK-owcy ocenili ostatnie trzy lata gospodarowania publicznymi środkami przez Karola Nawrockiego jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na potrzeby swojego badania audytorzy wzięli pod lupę kwotę 72 milionów.

"Prezes IPN gospodarując i rozporządzając środkami publicznymi, wydatkował 29,814 tysięcy (prawie 30 mln zł - przyp. red.) z naruszeniem przepisów prawa, niecelowo, nierzetelnie lub niegospodarnie" - to fragment uzasadnienia "oceny ogólnej" zawartej w wystąpieniu pokontrolnym, do którego dotarła redakcja tvn24.pl .

To oznacza, że w ponad 40 procentach losowo wybranych do badania wydatków NIK-owcy znaleźli poważne nieprawidłowości.

Sama "ocena ogólna" brzmi dosadnie: "NIK ocenia negatywnie działalność Centrali Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie zarządzania majątkiem i rozporządzania środkami publicznymi".

Mieszkanie za darmo

NIK-owcy zauważyli między innymi, że jako prezes IPN Karol Nawrocki korzystał - przez 26 miesięcy - z pokoju gościnnego o powierzchni około 70 metrów kwadratowych, które znajduje się w jednym z budynków Instytutu. To samo mieszkanie zajmował wcześniej wiceprezes, przy czym każdego miesiąca z jego pensji ściągano 2 tysiące złotych. Nawrockiemu nie naliczano żadnych opłat.

- Prezes IPN ze względu na specyficzny charakter sprawowanej funkcji (często reprezentacyjny), mnogość zadań, nienormowany czas pracy, który rozpoczynał się bardzo wcześnie, a kończył późno w nocy, otrzymał pokoje gościnne do dyspozycji (...) Realizacja tych zadań powodowała konieczność częstego odpoczynku, zmiany garderoby, odświeżenia lub przemyśleń pewnych decyzji w warunkach innych niż biurowe - tak tłumaczyła to kontrolerom NIK dyrektor generalna IPN.

Inspektorzy ocenili, że było to jednak działanie niegospodarne i niezgodne z ustawą o finansach publicznych, a instytucja straciła w ten sposób kwotę przynajmniej 55 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że również jako dyrektor gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki, za darmo, korzystał z apartamentu "de lux". W trakcie kampanii wyborczej zadeklarował, że odda pieniądze za 197 noclegów w apartamencie oddalonym od jego prywatnego mieszkania o pięć minut drogi - jednak dotychczas tego nie zrobił. W tej sprawie trwa także śledztwo prokuratury.

Karol Nawrocki nie tłumaczy, po co był mu potrzebny apartament deluxe. "Spał na koszt polskiego podatnika" Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

Najdroższy pokój Warszawy

Kwotę 242 tysięcy pochłonął najem malutkiego, bo ledwie 26-metrowego prywatnego biura w centrum Warszawy, z którego... nie korzystano, bo w tym samym budynku wynajęto chwilę później znacznie większe pomieszczenie.

Tymczasem umowę podpisano bez możliwości jej wypowiedzenia, a więc i tak trzeba było prywatnej firmie zapłacić za cały rok wynajmu małego pomieszczenia. NIK-owcy wydatek uznali za "nieracjonalny" i zwrócili uwagę, że stawka wielokrotnie przekraczała średnią dla takich przestrzeni w stolicy, osiągając 170 euro za metr kwadratowy, podczas gdy średnie ceny wynosiły wtedy od 20 do 30 euro.

Pokój ten służył do spotkań kuluarowych (służbowych) tak wyjaśniała dyrektor generalna podczas kontroli, jednak nie przedstawiła żadnych szczegółów.

Co ciekawe, potrzebę wynajęcia tych dwóch pomieszczeń i przeprowadzki części pracowników z budynków przy ul. Postępu do centrum Warszawy tłumaczono w trakcie kontroli tym, jakoby dotychczas wynajmowany dla nich budynek miał być wkrótce wyburzony. Jadnak NIK-owcy nie znaleźli na to żadnych dowodów w analizowanych dokumentach.

Miś na miarę IPN

Kontrola ujawniła, że w zarządzanym przez Nawrockiego IPN wielokrotnie obchodzono ustawę o zamówieniach publicznych, by kierować je do znajomych dyrektorów, którzy zostali ściągnięci przez niego do pracy.

"Realizacja projektu 'Historia Misia Wojtka' przebiegała z naruszeniem zasad rzetelnego i gospodarnego wydatkowania środków przy zleceniu organizacji spektaklu teatralnego na kwotę 1,2 miliona" - to jedno z odkryć kontrolerów.

Wspomniany Wojtek to niedźwiedź, który towarzyszył żołnierzom pod dowództwem generała Władysława Andersa w bitwie o Monte Cassino, pomagając im w noszeniu skrzyń z amunicją. Spektakle o jego historii miały skłonić dzieci do interesowania się historią Polski.

Niedźwiedź Wojtek w trakcie "zapasów" Źródło: Wikimedia Commons

Jak wykazali kontrolerzy, najpierw jeden z dyrektorów IPN wskazał swojemu pracownikowi z góry cztery podmioty, do których powinien się zwrócić z pytaniem, czy podejmą się zrobienia takiego widowiska. W ten sposób, według NIK, ominięto prawo, które nakazuje przeprowadzenie badania rynku przed rozstrzygnięciem komu powierzyć publiczne środki.

"Tylko jeden podmiot złożył ofertę (...) inny wskazał, że nie jest możliwe przygotowanie poważnej oferty we wskazanym terminie" - to fragment wystąpienia pokontrolnego.

Ostatecznie przedstawienie powierzono fundacji, która wcześniej podobne przedstawienie realizowała dla Muzeum II Wojny Światowej. NIK-owcy odkryli, że dyrektor Biura Przystanków Historia z IPN zna się z twórcami tego przedstawienia, bo wcześniej tam pracował.

Gdy następnie w IPN zamierzano powierzyć wykonanie cyklu 40 tych przedstawień, to oferty wysłano… tylko do podmiotów powiązanych z dyrektorem z IPN.

"Zapytanie ofertowe skierowano do trzech podmiotów, tj. fundacji SiZ, fundacji C.W oraz podmiotu W.Z. Prezesem fundacji C.W była osoba zasiadająca w radzie fundacji SiZ. Pierwszy z tych podmiotów związany był z dyrektorem IPN, przed rozpoczęciem przez niego pracy w IPN. Prezes zarządu drugiego z tych podmiotów zasiadał w radzie pierwszego z tych podmiotów. Natomiast trzeci… świadczył (dla nich - red.) usługi" - to fragment z dokumentów kontroli.

IPN gra w gry

Kontrolerzy z NIK za niegospodarność uznali także wieloletnią kosztowną promocję gry komputerowej "Gra Szyfrów". W sumie budżet Instytutu przeznaczył na działania promocyjne ponad 4,7 mln zł, tymczasem koszt produkcji gry był prawie trzykrotnie niższy.

Stworzona w 2022 r. "Gra szyfrów" składa się z trzech misji. Opisują one przebieg wojny polsko‑bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Jak czytamy w opisie gry, gracze wcielają się w niej w autentyczne postacie żołnierzy wojny z 1920 roku, uruchamiają skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratują Europę przed komunistycznym zniewoleniem.

Gra szyfrów Źródło: gov.pl

W tym samym roku "Gra szyfrów" została wpisana do ministerialnego programu "Gry w edukacji", co przyczyniło się - jak informował sam IPN - do dotarcia z produktem do 100 proc. populacji uczniów. Mimo to Biuro Nowych Technologii IPN nie zaprzestało promocji gry. Pracownicy IPN m.in. corocznie uczestniczyli w licznych gamingowych targach krajowych i zagranicznych (m.in. w Niemczech, Tajlandii, kilkukrotnie w USA), prowadzono kampanię w mediach społecznościowych, organizowano wydarzenia promocyjne.

Jednym z nich był event mający na celu promocję gry wśród VIP-ów, zorganizowany w Reducie Banku Polskiego. Jak jednak czytamy we wnioskach NIK, wśród zaproszonych gości "około 61 proc. stanowili przedstawiciele IPN, podmiotu tworzącego tę grę oraz podmiotów współpracujących z IPN". Pozostałymi gośćmi byli uczniowie, nauczyciele, urzędnicy. Wydarzenie kosztowało 640 tys. zł. Jak tłumaczył kontrolerom NIK dyrektor Biura Nowych Technologii, było to zabiegiem celowym - "podczas zamkniętego spotkania pracownicy IPN mieli możliwość zapoznania się z grą dogłębnie".

Mimo "permanentnej promocji", jak ją określa NIK, zainteresowanie produktem wśród graczy na świecie nie rosło, a na platformie Steam, gdzie gra została udostępniana bezpłatnie, wykazywała "stały spadek popularności". Pobrań w dwóch pierwszych miesiącach było 24980, a w pozostałych 33 miesiącach zaledwie 2904 (spadek o 760 proc.).

Niepamięć urzędników Instytutu Pamięci Narodowej

NIK-owcy wykazali także niespójność w odpowiedziach pracowników Instytutu na temat wysyłania ofert. W pierwszej wersji twierdzili, że podmioty, do których wysyłali oferty, znajdowali w internecie, tymczasem - jak wykazał NIK - jeden z nich został zarejestrowany w KRS osiem miesięcy po wysłaniu oferty. Dopiero później przesłuchiwani pracownicy przyznali, że wszystkie podmioty otrzymali - na kartce - od swojego dyrektora.

Nieprawidłowości dotyczyły także zamówienia czterech tysięcy maskotek misia Wojtka za kwotę 63 tysięcy złotych. Nie trafiły one do magazynów IPN, a do prywatnej nieruchomości dyrektora Biura Przystanków Historia w IPN.

Podobne nieprawidłowości audytorzy odkryli w Biurze Wydarzeń Kulturalnych, gdzie udzielono 14 zamówień na kwotę 442 tysięcy wykonawcom powiązanym osobowo lub zawodowo z dyrektorem BWK. "Co nie zapewniało zachowania wymaganej bezstronności i obiektywizmu przy udzielaniu zamówień" - brzmi wystąpienie pokontrolne.

Machinacje z prawnikami

NIK-owcy odkryli także liczne nieprawidłowości związane z obsługą prawną przez zewnętrzne kancelarie. Obsługa tylko jednego biura (Biuro Nowych Technologii) w trzy lata kosztowała dodatkowe 423 tysiące, choć zlecanymi zadaniami powinni zajmować się zatrudnieni na etatach IPN prawnicy.

Sam mechanizm wyboru kancelarii zewnętrznych - w ocenie audytorów - łamał prawo. Pracownicy NIK skierowali oferty do trzech największych polskich kancelarii i dwóch niewielkich - z Gdańska i Sopotu.

Przeprowadzenie takiego rozeznania rynku nie zapewniało zachowania konkurencyjności i nie prowadziło do rzeczywistego rozeznania cen rynkowych to uwaga NIK.

Przesłuchiwana dyrektor Biura Nowych Technologii przyznała, że wybrała trójmiejską kancelarię, gdyż wcześniej z nią współpracowała jeszcze w Muzeum II Wojny Światowej. Co więcej, wspólnik tej kancelarii - radca prawny - następnie został zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej, już jako dyrektor.

"Umowy na obsługę prawną na lata 2023-2025 zawarte zostały z formalnie inną kancelarią z Sopotu (...) prowadzoną jednakże przez osobę biznesowo i zawodowo powiązaną z dyrektorem biura prawnego IPN" - napisali kontrolerzy NIK.

Kasa na boks

Pieniądze z IPN trafiały również do prywatnych znajomych Karola Nawrockiego. Tak było w przypadku gdańskiego "Klubu Bokserskiego Brzostek Top Team", którego właściciel pisze w social mediach o Nawrockim jako o swoim przyjacielu.

Z funduszy IPN sfinansowano klubowi uroczystość nadania imienia Jana Biangi kwotą 37 tysięcy. Bianga to przedwojenny bokser, który odmówił podpisania volkslisty i trafił za to do obozu koncentracyjnego. Po wojnie współpracował z legendą polskiego boksu Feliksem Stammą i szkolił wielu pięściarzy. NIK-owcy zauważają, że nadawanie nazwy prywatnemu klubowi jest jego własną sprawą, nie powinno być finansowane ze środków publicznych i nie ma wiele wspólnego z misją Instytutu Pamięci Narodowej.