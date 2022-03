Niedzielski: system opieki zdrowotnej przygotowany na przyjęcie pacjentów z Ukrainy

- Przekazaliśmy informację do wszystkich podmiotów leczniczych, że każdy obywatel Ukrainy, bez względu na to, czy wymaga hospitalizacji, leczenia specjalistycznego w trybie ambulatoryjnym, czy pomocy lekarza rodzinnego, ma możliwość uzyskania pomocy - wskazał Niedzielski.

Atak Rosji na Ukrainę. Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy

- Jeżeli chodzi o specyfikę tego rozwiązania, będzie to rozwiązanie, które działa z mocą wsteczną - wszystkie świadczenia medyczne udzielone po dacie 24 lutego będą podlegały zasadom refundacji - podkreślił Niedzielski. Przekazał, że do takiej usługi medycznej uprawniać będzie dokument, który potwierdza legalny pobyt w RP, czyli paszport z odpowiednią pieczątką lub inny tego typu dokument.

Co ze szczepieniami?

- Obywatele Ukrainy mają również zapewniony dostęp do szczepień i mówię tutaj nie tylko o szczepieniu przeciwko COVID-19, ale o szczepieniach w zakresach innych szczególnie tych, które u nas w kalendarzu szczepiennym są przeznaczone dla dzieci - powiedział Niedzielski. - Nasz system testowania - mówię tutaj o testowaniu przeciwko COVID-19 - jest również udostępniony w pełnym zakresie obywatelom Ukrainy i, co bardzo ważne, w niedługim czasie - w zasadzie to jest kwestia kilku najbliższych dni - będziemy mieli też dostępny formularz w języku ukraińskim, ale i bez względu na to i tak w tej chwili obywatele (Ukrainy - przyp. red.) mogą zgłaszać się do aptek, do innych punktów, gdzie wykonywane są wymazy - podkreślił.