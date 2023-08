czytaj dalej

Doprowadzono do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która mogła się skończyć tragicznie, gdyby ta przerwana sieć miała po prostu w sobie napięcie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL). Odniósł się do incydentu z udziałem policyjnego Black Hawka podczas pikniku w Sarnowej Górze. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gill-Piątek podkreśliła, że "helikopter to nie jest gadżet, który można wypożyczyć sobie na piknik wyborczy".