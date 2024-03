1. Tusk odpowiada Kaczyńskiemu

Nie milkną echa przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości na przesłuchaniu powiedział, że nie może mówić wszystkiego, co wie, bo premier Donald Tusk musiałby go najpierw zwolnić z tajemnicy.

Szef rządu w sobotę odniósł się do tych słów w mediach społecznościowych. "Podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać. No więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Przed każdą komisją i w każdej sprawie. Zezwalam" - napisał Tusk w serwisie X.

2. Emocje wokół unijnego dofinansowania

3. Niemieckie służby o aktywności Rosji

Według portalu, w niejawnym raporcie stwierdzono, że "obserwuje się znaczną intensyfikację rosyjskiej produkcji zbrojeniowej, co może doprowadzić do podwojenia potencjału militarnego Rosji w ciągu najbliższych pięciu lat w porównaniu do stanu obecnego, zwłaszcza w zakresie broni konwencjonalnej". "Ruchy wojsk, restrukturyzacja sił zbrojnych i rozmieszczenie nowych rakiet, zwłaszcza w zachodniej Rosji, sugerowałyby również, że Putin przygotowuje się do poważnego konfliktu z Zachodem" - podał portal.