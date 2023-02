NIECZEKAM107LAT. Dlaczego tak ważny jest głos ekspertek? "Demokracja bez kobiet to pół demokracji"

Wydłuża się okres, po którym kobiety i mężczyźni będą mieli równe prawa i równe szanse - mówi Aleksandra Karasińska, redaktorka naczelna Forbes Women Polska. We "Wstajesz i wiesz" w TVN24, wraz z Brygidą Grysiak, zastępczynią redaktora naczelnego TVN24, mówiły o równym dostępie ekspertek i ekspertów do mediów. Służyć temu ma projekt "Baza ekspertek #NIECZEKAM107LAT".

Aleksandra Karasińska i Brygida Grysiak były gościniami środowego wydania "Wstajesz i wiesz". Wraz z prowadzącym Rafałem Wojdą rozmawiały o projekcie "Baza ekspertek #NIECZEKAM107LAT", którego partnerem jest TVN Warner Bros. Discovery. Dlaczego jest tak istotny? - To powinno być naturalne, ale nie jest. My o tym dyskutujemy, rozmawiamy o przyczynach, ale tak naprawdę to jest coś więcej niż tylko równouprawnienie w dostępie do debaty publicznej. Cała nasza siła nie jest kobietą, nie jest mężczyzną - ona jest różnorodnością. Kobiety mają swój potencjał, swoja wrażliwość, swój bagaż doświadczeń, którym po prostu chcą się dzielić - ocenia Brygida Grysiak.

Jak podkreśla Brygida Grysiak, "rzecz nie polega na tym, żeby zapraszać kobiety, bo są kobietami". Wyjaśnia, że istotą inicjatywny, jest uzyskanie "absolutnej pewności, że zrobiło się wszystko, by nie pominąć jakiejś świetnej ekspertki". Jak dodawała, pierwszym argumentem podczas zapraszania ekspertów i ekspertek powinno być doświadczenie, wiedza i kompetencje, jednocześnie ważne jest, żeby nikogo nie dyskryminować.

By pokazać skalę problemu Aleksandra Karasińska przytacza historię z własnej redakcji. - Ostatnio, kiedy opublikowaliśmy w Forbes Women raport pokazujący, że główne programy informacyjne w Polsce rok od roku pokazują mniej ekspertek, to jak pytałam medioznawców i medioznawczynie dlaczego tak się dzieje, wymienili dwa powody: kryzys ekonomiczny i wojnę w Ukrainie. Stwierdzili, że jest mało ekspertek z dziedziny ekonomii i mało kobiet (ekspertek - red.) od spraw wojskowości i militariów, co nie jest do końca prawdą. Te ekspertki są, tylko są nieznane, nieznane szerszej grupie dziennikarzy - twierdzi redaktorka.

- Życie polityczne jest bardzo zdominowane przez mężczyzn. Przed chwilą otworzyłam stronę kancelarii premiera. Na 25 członków rady ministrów są tam cztery kobiety. A przecież my głównie odpytujemy tych decyzyjnych (polityków - red.) - zauważa Brygida Grysiak. To tłumaczy jej zdaniem, dlaczego częściej w materiałach newsowych występują mężczyźni.

- Społeczeństwo jest różnorodne, a my jako media mamy pokazywać prawdę, czyli (pokazywać - red.) je takie, jakie jest - mówi Karasińska, zwracając uwagę na istotę bazy ekspertek. - 50 procent społeczeństwa to kobiety. Demokracja bez kobiet to pół demokracji. Media bez kobiet, to media nieobiektywne, bo nie pokazują całej perspektywy, wszystkich głosów, prawdziwego społeczeństwa polskiego. Chodzi tylko o to, żeby ten obraz był rzeczywisty, a nie żeby świat objaśniali nam ci sami panowie - zaznacza.

Jak podkreśla Grysiak, ekspertki dużo częściej od ekspertów czują się niepewne swoich kompetencji. Dużo więcej czasu poświęcają na przygotowanie się do programu, ale też częściej odmawiają udzielenia komentarza. Dlatego obie gościnie "Wstajesz i wiesz" zachęcały ekspertki, które mają dużą wiedzę i doświadczenie, żeby do mediów przychodziły i decydowały się zabierać głos.

- Wiem, że jest to trudne, bo kobiety mają dużo więcej obowiązków opiekuńczych w domu i czasami wyjście do radia czy telewizji po pracy jest dużym wyzwaniem. Jednak bardzo zachęcamy do udziału w naszej inicjatywie. Jest to bardzo proste, darmowe narzędzie - dodawała redaktor naczelna Forbes Women Polska.

Czym jest Baza Ekspertek. Skąd wzięło się 107 lat?

Baza Ekspertek #nieczekam107lat to konkretne narzędzie wspierające równy głos kobiet i mężczyzn w polskich mediach. Akcja #nieczekam107lat, zainicjowana przez Ringier Axel Springer Polska w kwietniu 2021 r., to odzew na dane wynikające z raportu Global Gender Gap 2020, z którego wynika, że kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej uzyskają równy status ekonomiczny, prawny, społeczny i równe szanse w 2128 roku, czyli za 107 lat. Baza jest miejscem, w którym każda kobieta - ekspertka - może stworzyć własny profil i przedstawić swoje portfolio z oznaczeniem dziedzin tematycznych, w których się specjalizuje - od rolnictwa, ekonomii, finansów po budownictwo czy motoryzację.

Baza Ekspertek posiada wyszukiwarkę, z której mogą korzystać media lub inne podmioty, które szukają ekspertek w określonym obszarze. Baza jest narzędziem bezpłatnym i otwartym dla wszystkich – zarówno ekspertek, jak i mediów oraz innych firm organizujących różnorodne wydarzenia publiczne.

