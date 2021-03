Widzowie TVN24 we wtorek o godzinie 7.30 zamiast gościa "Rozmowy Piaseckiego" ujrzeli pustą ścianę i fragment kuchni. Dopiero po przywitaniu prowadzącego przed kamerą pojawił się Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski. - Już pan będzie siedział? - zapytał Konrad Piasecki. - Obiecuję, że będę. Pewnie jak Platforma dojdzie do władzy, to będę siedział - zażartował.