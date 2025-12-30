Niebezpieczna pogoda w Polsce. Tusk zwołuje pilną naradę wojewodów

Przez Polskę przechodzą śnieżyce. IMGW wydał ostrzeżenia i alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja planuje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.
Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. Oznacza to, że lokalnie może dojść do podtopień. Ostrzeżenia te dotyczą północy kraju.
Woda zaczęła się wylewać z Zalewu Wiślanego we Fromborku i przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. W Świnoujściu wiatr powoduje podnoszenie się poziomu wody w kanale. W związku z silnym wiatrem i sztormem Wybrzeże Władysława IV po raz pierwszy zabezpieczono mobilnymi zaporami przeciwpowodziowymi.
Premier Donald Tusk poinformował, że polecił szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu zwołanie na godz. 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych "cofką" oraz o innych zdarzeniach związanych z pogodą.
Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:
