Niebezpieczna pogoda w Polsce. Trwa narada wojewodów

Przez Polskę przechodzą śnieżyce. IMGW wydał ostrzeżenia i alarmy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najtrudniejsza sytuacja planuje w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.
Obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia. Oznacza to, że lokalnie może dojść do podtopień. Ostrzeżenia te dotyczą północy kraju.
Straż pożarna ma ręce pełne pracy. Woda zaczęła się wylewać z Zalewu Wiślanego we Fromborku i przez nadbrzeże portowe w Suchaczu. Strażacy zabezpieczają te miejsca. Z kolei w Świnoujściu wiatr powoduje podnoszenie się poziomu wody w kanale. W związku z silnym wiatrem i sztormem Wybrzeże Władysława IV po raz pierwszy zabezpieczono mobilnymi zaporami przeciwpowodziowymi.
Do godziny 18 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 281 zgłoszeń związanych z przewróconymi drzewami oraz utrudnieniami na drogach. Najwięcej na terenie województw warmińsko-mazurskiego (79), mazowieckiego (57), pomorskiego (43). Trudne warunki drogowe utrzymują się szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy Mazowsza. W związku z trudną sytuacją meteorologiczną policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności.
Premier Donald Tusk poinformował, że polecił szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu zwołanie na godz. 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych "cofką" oraz o innych zdarzeniach związanych z pogodą.
Jak poinformowała po godz. 19 na antenie TVN24 reporterka, narada trwa.
Czym jest cofka?
Cofka to zjawisko spowodowane silnym wiatrem z północy, przez który na Bałtyku tworzą się wysokie fale. W ten sposób woda z Bałtyku jest z powrotem wpychana do rzek, w górę biegu.
Przy dużym wypełnieniu Bałtyku wodą (jego wysokim stanie), wiatr z kierunków północnych wtłacza wodę w głąb lądu, powodując nie tylko cofanie się wód, ale także ich spiętrzenie i wylewanie się z koryt i podtapianie okolicznych terenów.
Cofkami powodziowymi zagrożone są obszary nisko położone nad rzekami, w rejonie ich ujścia. Spadek rzek takich jak Odra czy Wisła w ich dolnym biegu jest bardzo mały, stąd zdarza się, że cofka odnotowywana jest ponad 100 km od ujścia.
Sytuację pogodową relacjonujemy na żywo:
Autorka/Autor: fc/lulu
Źródło: tvn24.pl, TVN Meteo, TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KWP Olsztyn