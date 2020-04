Zmarła osobista sekretarka generała Sikorskiego. Miała 107 lat

Była ostatnim z żyjących pracowników polskiego rządu emigracyjnego

Janta-Połczyńska urodziła się w roku 1913 roku we Lwowie w pochodzącej z Anglii rodzinie inżyniera i przemysłowca naftowego Williama Stockera. W roku 1938 wyjechała na studia do Londynu. Po wybuchu II wojny światowej i utworzeniu Rządu RP na uchodźstwie pełniła funkcję osobistej sekretarki generała Sikorskiego, z którym współpracowała aż do jego śmierci w 1943 roku. Była ostatnim z żyjących pracowników polskiego rządu emigracyjnego.