Nie żyje Tadeusz Ferenc, były wieloletni prezydent Rzeszowa

Prezydent Tadeusz Ferenc nauczył mnie, czym jest bezgraniczna miłość do swojego miasta. Wiedział to najlepiej, bo poprowadził Rzeszów od małego miasteczka do prężnie rozwijającej się metropolii. Tadeusz Ferenc zmarł w sobotę w szpitalu w Rzeszowie po długiej chorobie pic.twitter.com/H353de9b91

Od zawsze w Rzeszowie

Tadeusz Ferenc urodził się 10 lutego 1940 roku. Od 1956 do 1963 pracował jako robotnik w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów". Następnie, do 1972 był kierownikiem magazynu. W latach 1972–1981 pełnił funkcję zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa Transbud Rzeszów. W 1975 ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1981 do 1984 był kierownikiem w przedsiębiorstwie Budimex. Następnie, do 1985 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rzeszowskich Zakładów Naprawy Samochodów. W latach 1985–1991 kierował Miejskimi Zakładami Budownictwa Mieszkaniowego. W 1993 został prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto".