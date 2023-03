Nie żyje syn posłanki PO Magdaleny Filiks

czytaj dalej

Prawo do bycia zapomnianym ma zastosowanie do internetowych archiwalnych materiałów prasowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Według niego udostępnianie takich publikacji nie jest niezbędne do realizowania prawa do wolności wypowiedzi. Dlatego - w ocenie NSA - możliwe jest żądanie usunięcia danych osobowych z takich materiałów. Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w rozmowie z tvn24.pl ocenił, że "sąd niewystarczająco przyjrzał się konsekwencjom". Uznał, że pozwoliłoby to kasować po jakimś czasie "negatywne informacje z archiwów prasowych".