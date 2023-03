RPO: Doszło do ujawnienia informacji o ofierze pedofila. Ta sprawa powinna mieć ciąg dalszy

Niejawność takiej sprawy działa cały czas. Bezwzględnie niedopuszczalne jest ujawnienie w mediach informacji pozwalających na zidentyfikowanie ofiary pedofila - podkreślał w TVN24 rzecznik praw obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Podkreślił, że sprawa tragicznej śmierci Mikołaja Filiksa "powinna mieć ciąg dalszy" i "kilka problemów powinno być wyjaśnionych".

Na początku marca posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Filiks poinformowała o śmierci jej syna, Mikołaja. Chłopiec miał 15 lat, popełnił samobójstwo. Nastolatek był ofiarą pedofila. Krzysztof F., który pracował jako pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw uzależnień, został skazany w 2021 roku i trafił za kratki.

Śledztwo w sprawie śmierci 15-latka prowadzi szczecińska prokuratura. Według szefa państwowej komisji do spraw pedofili, Błażeja Kmieciaka, rządowe media na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki jako ofiary skazanego pedofila. Trzy tygodnie przed jego śmiercią szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowania w sprawie ukarania Radia Szczecin oraz TVP Info w związku z "emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy".

RPO: doszło do ujawnienia informacji o ofierze pedofila

O sprawie tragicznej śmierci nastolatka i o ujawnieniu w mediach jego danych osobowych mówił w środę w "Rozmowie Piaseckiego" profesor Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

- Doszło do przedstawienia w mediach informacji pozwalającej na zidentyfikowanie ofiary pedofila. Bezwzględnie nie powinno mieć to miejsca. Procesy w tych sprawach toczą się za zamkniętymi drzwiami właśnie ze względu na dobro ofiar. To zamknięcie drzwi nie działa tylko do czasu wydania wyroku. Niejawność tej sprawy działa cały czas. Bezwzględnie niedopuszczalne jest ujawnienie w mediach informacji pozwalających na zidentyfikowanie ofiary - podkreślił.

- Jak zaobserwujemy to, co się działo pod koniec grudnia ubiegłego roku w mediach społecznościowych, to chwilę po opublikowaniu tej informacji pojawiły się zdjęcia, nazwiska. To dowodzi, że doszło do ujawnienia informacji pozwalających na zidentyfikowanie ofiary - dodał Wiącek.

Wyraził nadzieję, że "machina państwa doprowadzi do zakończenia odpowiednich procedur, które się toczą w tym zakresie". - Toczy się postępowanie wszczęte przez przewodniczącego KRRiT, toczy się postępowanie w prokuraturze - wyliczał rzecznik praw obywatelskich.

- Obowiązkiem państwa jest wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji z tej sytuacji, być może ustalenie okoliczności i osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do tej tragedii. Takie postępowania się toczą. Moim obowiązkiem jest monitorowanie tych postepowań, monitoruję je - zapewniał.

Zdaniem Wiącka ta sprawa "zdecydowanie powinna mieć ciąg dalszy". - Kilka problemów powinno być wyjaśnionych. Problem tego, jak informacja o ofierze wydostała się poza sąd, również kwestia, czy nie doszło do niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. I oczywiście wyjaśnione powinny być okoliczności, które doprowadziły tego młodego człowieka do podjęcia tej dramatycznej decyzji - mówił gość TVN24.

