Nie żyje prof. Michał Głowiński. Językoznawca miał 88 lat

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, odnosząc się w "Faktach po Faktach" w TVN24 do swoich spotkań z Polakami w ostatnich miesiącach, powiedział, iż ludzie "nauczyli się wierzyć, że można coś zmienić". - Widać wyraźnie to pragnienie i poważnej rozmowy, i - to, co dla mnie jest ważne - że wygrana jest możliwa - powiedział. Szef PO mówił również o prawach kobiet, Polsce w Unii Europejskiej i o aferze wizowej.