Nie żyje Maria Zającówna-Radwan, aktorka Starego Teatru

Ruchy prezydenta są co najmniej dziwne. Z powodu braku dwóch posłów kwestionuje ustawę, a jednocześnie wysyła ją do Trybunału Konstytucyjnego, w którym od 2015 roku brakuje trzech sędziów - mówił w "Tak jest" w TVN24 Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, wskazywał, że nawet ewentualna niekonstytucyjność ustawy budżetowej - jeżeli tak by stwierdził TK - "nie będzie miała większego znaczenia". Wymienił tu dwa powody.