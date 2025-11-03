Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

W wieku 84 lat zmarł Jerzy Derfel, autor muzyki do "Misia"

Jerzy Derfel
Jerzy Derfel
Źródło: TVP/PAP/Ireneusz Sobieszczuk
Zmarł pianista i kompozytor Jerzy Derfel. Autor muzyki do filmów "Miś" i "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" odszedł w wieku 84 lat. Piosenki, które napisał, śpiewali między innymi Wojciech Młynarski i Irena Santor.

"Zmarł Jerzy Derfel - wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna - żegnaj, Przyjacielu…" – napisała w mediach społecznościowych aktorka Joanna Trzepiecińska.

Jerzy Derfel współpracował z wieloma artystami - oprócz Wojciecha Młynarskiego i Ireny Santor - także między innymi z Haliną Kunicką, Ewą Dałkowską, Alicją Majewską, Jerzym Połomskim, Danutą Rinn, Reną Rolską, Teresą Tutinas, Mieczysławem Wojnickim. Jego piosenki wykonywali też między innymi Ewa Bem, Magda Umer, Artur Barciś i Joanna Trzepiecińska ("Truskawki w Milanówku"). Pisał muzykę do tekstów wielu autorów, takich jak między innymi Ireneusz Iredyński, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka czy Jeremi Przybora.

Jerzy Derfel stworzył muzykę do musicali: "Wesołego powszedniego dnia", "Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca", "Boso, ale w ostrogach", do filmów: "Rozmowy przy wycinaniu lasu", "Miś", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz", serialu "Droga". Skomponował między innymi: "Sonatę e-moll" na saksofon altowy i kwintet smyczkowy, "Preludia” na klarnet i fagot z orkiestrą smyczkową, "Małą mszę radosną d-moll” czy "Hymn o miłości".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Elżbieta Penderecka
Elżbieta Penderecka nie żyje
Kultura i styl
Wspominamy tych, którzy odeszli
Bez nich TVN24 nie byłaby taka sama
Kultura i styl
Odeszli w minionym roku
Aktorzy, muzycy, ikony. Znał ich cały świat
Kultura i styl

Długa kariera muzyczna

Derfel urodził się 9 stycznia 1941 roku w Lidzie. Był absolwentem Podstawowej Szkoły Muzycznej i Liceum Muzycznego w klasie fortepianu w Sopocie oraz PWSM w Warszawie, gdzie studiował u Ryszarda Baksta. Podczas nauki w szkole średniej założył w 1958 roku zespół "Flamingo", wykonujący jazz tradycyjny. Sam grał w nim na kornecie do 1962. Zespół wystąpił między innymi na Jazz Jamboree '61 w Warszawie. Współpracował wtedy także z "Teatrzykiem Rąk Co To" (występy między innymi w krajach Beneluksu i Skandynawii).

W 1962 roku przeniósł się do Warszawy. W czasie studiów utworzył z Maciejem Małeckim duet fortepianowy, który prezentował muzyczną klasykę na koncertach w kraju oraz w NRD i Wielkiej Brytanii. Współpracował ze studentami Ludwika Sempolińskiego w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej oraz Studenckim Teatrem Satyry. W 1975 roku jego kompozycja "Bywają takie dni" do słów Ireneusza Iredyńskiego przyniosła Alicji Majewskiej zwycięstwo w koncercie "Debiuty" podczas Festiwalu w Opolu. Od ukończenia studiów działał głównie jako kompozytor i akompaniator.

Jerzy Derfel był laureatem między innymi lauru "Solidarności” wspólnie z Wojciechem Młynarskim za program "Róbmy swoje" (1988), Grand Prix KFPP w Opolu za piosenkę "Bywają takie dni" (1975) oraz Grand Prix KFPP w Opolu "Za całokształt twórczości" (2012). Odznaczony został między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004) i Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005).

Jerzy Derfel
Jerzy Derfel
Źródło: TVP/PAP/Ireneusz Sobieszczuk

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVP/PAP/Ireneusz Sobieszczuk

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaSztukaFilm
Czytaj także:
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
BIZNES
EN_01666363_1889
Skandal w wojsku. Była główna prawniczka aresztowana
Świat
imageTitle
Radość w Płocku, Pogoń pokonana. Zwycięski debiut Feio
Najnowsze
Nastolatkowie "sharentingujących" rodziców są bardziej narażeni na hejt w internecie
Cierpią dzieci, cierpią rodzice. Co zrobić?
Polska
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
BIZNES
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć
METEO
imageTitle
Były reprezentant Francji oskarżony o gwałt
EUROSPORT
imageTitle
Zdradza, w jaki sposób pokonała Świątek
EUROSPORT
Kierowca uderzył w słup
Zjechał z drogi i uderzył w słup. Dwie osoby w szpitalu
WARSZAWA
imageTitle
Co się musi stać, by Świątek awansowała z grupy?
EUROSPORT
imageTitle
Zwrot akcji. To z tą rywalką Świątek zagra o półfinał WTA Finals
EUROSPORT
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
BIZNES
Dym nad miastem Al-Faszir w Sudanie, 26 października 2025 roku
Mniej uchodźców niż zwykle. To bardzo zły znak
Świat
Nocą popada deszcz
Nocą popada w części kraju
METEO
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Dzieci zatruły się oparami środka do zwalczania gryzoni. Finał śledztwa
WARSZAWA
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
BIZNES
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Żołnierze z Ukrainy "leczą się w polskich szpitalach"? Mamy wyjaśnienie
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Zacięty bój Kamila Majchrzaka w Atenach
EUROSPORT
Doprowadzenie Łukasza W.
Usiłowanie zabójstwa czterech osób. Zarzut dla rusznikarza po strzałach w lesie
Poznań
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
BIZNES
Policja, ilustracyjne
Pies zaatakował 9-miesięczne niemowlę, dziecko zmarło
Świat
Satelity nad Europą, Ziemia widziana z kosmosu
"To decyzja, która mogłaby zdefiniować miejsce Polski"
Hubert Kijek
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Zgłoszenia były, ale zakaz nie został złamany
WARSZAWA
Składowisko w Chabielicach
Zabrali beczki z wodami czerwonymi, teraz znikają kolejne śmieci
Łódź
Prezydent Puław Paweł Maj był gotów pójść na pięć dni do aresztu
Lex Puławy podpisane. "O jeden absurd mniej w przepisach"
Lublin
imageTitle
Lewandowski z wąsem. Nietypowy wygląd, ale szczytna idea
EUROSPORT
Matka i córka posługiwały się cudzymi paszportami
Matka i córka z cudzymi paszportami
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro na posiedzeniu komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych
Pegasus, celowy błąd i nieoczekiwane konsekwencje
Robert Zieliński
George Clooney w 2023 roku
George Clooney przyznaje: szczerze, to był błąd
Świat
imageTitle
Rozpędzony O'Sullivan. Sześć frejmów z rzędu i kolejna runda
Najnowsze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica