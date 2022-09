Nie żyje Ilona Kuśmierska-Kocyłak, aktorka znana z roli Jadźki w filmie "Sami swoi"

"Dziś rano, 18 września, niespodziewanie odeszła do Domu Pana Ilona Kuśmierska-Kocyłak - ukochana żona, mama, babcia i prababcia" - napisali bliscy aktorki.

Ilona Kuśmierska-Kocyłak była aktorką filmową, teatralną i dubbingową

Była aktorką szeregu warszawskich teatrów: Ziemi Mazowieckiej, Buffo, Syreny, Komedii i Północnego. Pracowała również jako reżyser dubbingu i aktorka dubbingowa. To jej głosem mówiła m.in. Judy Jetson z serialu "Jetsonowie", Zyzio z "Kaczych opowieści", czy Bolek z filmu animowanego "Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie".

"Żegnaj, kochana, odeszłaś tak nagle i niespodziewanie. Jeszcze wczoraj bawiłaś pod Wrocławiem w towarzystwie Rodziny Samych Swoich, w rocznicę jej powstania. Cieszyliście się, wspominaliście bliski Waszemu sercu tryptyk Sylwestra Chęcińskiego" - napisał w mediach społecznościowych mąż aktorki, Ireneusz Kocyłak. - "Szczęśliwa, nocą wróciłaś do Warszawy, aby nazajutrz ucałować najmłodszą wnuczkę, która właśnie skończyła dwa latka, uściskać czteroletniego wnuka, kochanych syna i synową. Ale nie doczekałaś rana...Twoje przepełnione miłością do nas i do świata serce przestało nagle bić".