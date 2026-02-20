Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut. "Człowiek legenda"

Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut
Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut
Źródło: Shutterstock
Nie żyje filozof, poeta, krytyk literacki, wieloletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie profesor Ignacy Stanisław Fiut - poinformował Wydział Humanistyczny AGH. Wybitny nauczyciel akademicki miał 76 lat.

"Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Ignacego Fiuta, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, wybitnego nauczyciela akademickiego, badacza oraz ważnej postaci w życiu wspólnoty akademickiej" - przekazał Wydział Humanistyczny AGH.

W komunikacje podkreślono, że profesor angażował się w działalność naukową, dydaktyczną, a jego dorobek i postawa pozostaną trwałą częścią pamięci społeczności akademickiej.

"Na trwałe zapisze się w historii polskiej humanistyki"

Również studenci profesora żegnają go wpisami w serwisach społecznościowych. Wspominają go jako "człowieka legendę", osobę autentyczną, bezpośrednią, nauczyciela wymagającego i wspierającego.

Informację o śmierci profesora podała także na swojej stronie internetowej gmina Stary Sącz, w której spędził młodzieńcze lata.

"Profesor przez całe życie pozostawał związany z nauką i kulturą, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy i literacki - czternaście książek naukowych i filozoficznych, tomiki poetyckie oraz aktywną działalność w środowiskach literackich Krakowa i Sądecczyzny" - podała gmina.

Dodano, że dorobek naukowy i twórczy profesora "na trwałe zapisze się w historii polskiej humanistyki, a pamięć o Nim pozostanie żywa także w lokalnej wspólnocie".

Ignacy Stanisław Fiut urodził się w 1949 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1975 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Społecznych AGH i z tą uczelnią związany był przez około cztery dekady.

W AGH kierował między innymi Zakładem Filozofii i Wydziałem Nauk Społecznych Stosowanych. Przez osiem lat szefował Pracowni Analizy Zawartości Prasy w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Edukacja
Czytaj także:
Michał Szczerba
Spór o SAFE. "Polska staje się producentem i partnerem"
Polska
imageTitle
Przedostatni dzień zimowych igrzysk. Sobotnie starty Polaków
EUROSPORT
Donald J. Trump
Burza po decyzji sądu w USA. J.D. Vance: po prostu bezprawie
BIZNES
imageTitle
To nie pierwszy taki wypadek Sellier. "Jeździmy na bardzo ostrych łyżwach"
EUROSPORT
Andrzej na pogrzebie swojej matki królowej Elżbiety II (2022)
Były książę Andrzej może stracić prawo do tronu
Świat
imageTitle
Polka napisała olimpijską historię. Inne wiadomości są gorsze
EUROSPORT
Mróz, noc, sople lodu
Nocą mróz, w sobotę gołoledź. Alarmy w prawie całym kraju
METEO
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
METEO
Kamila Sellier
Koszmarny wypadek na igrzyskach. Polka trafiona łyżwą w twarz
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Ogromna kumulacja w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Polki zakończyły rywalizację w short tracku. Bolesne upadki
EUROSPORT
Teheran, Iran. Panorama miasta, widok na miasto
USA miały stworzyć zaawansowane plany ataku
Świat
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spór o teren osiedla. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację"
WARSZAWA
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
WARSZAWA
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
METEO
imageTitle
Młodszy z Tomasiaków idzie w ślady brata. Znów piękne skoki
EUROSPORT
20 1925 fpf gosc-0002
"Potężna szansa". Szef Agencji Uzbrojenia o SAFE
FAKTY PO FAKTACH
pap_20260125_20P
Projekt o niepozornej nazwie. Prezydent "idzie na zwarcie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Uratowali psa
Akcja na Bałtyku. Pod psem załamał się lód
Szczecin
Donald Trump
"Hańba dla narodu". Trump zapowiada nowe cła
BIZNES
Ursula von der Leyen
Spór o nowe etaty w Brukseli. Blisko 1,5 miliarda euro więcej na pensje
BIZNES
Igrzyska paralimpijskie
Bojkot na otwarcie igrzysk paralimpijskich
Martyna Olkowicz
imageTitle
Remontada na lodzie. Odrobili dużą stratę i są w finale
EUROSPORT
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
Kaczyński "nie zauważył, że pociąg odjechał"
Sebastian Zakrzewski
Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli
METEO
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
WARSZAWA
imageTitle
To zdjęcie Vonn mówi wszystko. "Ból trudny do zniesienia"
EUROSPORT
Mróz nocą
Przed nami mroźna noc
METEO
Zablokowany jest pas ruchu
Akcja reanimacyjna na autostradzie. Kierowcy nie udało się uratować
Łódź
wisniewska-0001
Miliardy na obronę cywilną. Jest sprzęt, szkolenia i co jeszcze?
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica