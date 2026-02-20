Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut. "Człowiek legenda"

Nie żyje profesor Ignacy Stanisław Fiut Źródło: Shutterstock

"Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. dr hab. Ignacego Fiuta, wieloletniego pracownika naszego Wydziału, wybitnego nauczyciela akademickiego, badacza oraz ważnej postaci w życiu wspólnoty akademickiej" - przekazał Wydział Humanistyczny AGH.

W komunikacje podkreślono, że profesor angażował się w działalność naukową, dydaktyczną, a jego dorobek i postawa pozostaną trwałą częścią pamięci społeczności akademickiej.

"Na trwałe zapisze się w historii polskiej humanistyki"

Również studenci profesora żegnają go wpisami w serwisach społecznościowych. Wspominają go jako "człowieka legendę", osobę autentyczną, bezpośrednią, nauczyciela wymagającego i wspierającego.

Informację o śmierci profesora podała także na swojej stronie internetowej gmina Stary Sącz, w której spędził młodzieńcze lata.

"Profesor przez całe życie pozostawał związany z nauką i kulturą, pozostawiając po sobie bogaty dorobek naukowy i literacki - czternaście książek naukowych i filozoficznych, tomiki poetyckie oraz aktywną działalność w środowiskach literackich Krakowa i Sądecczyzny" - podała gmina.

Dodano, że dorobek naukowy i twórczy profesora "na trwałe zapisze się w historii polskiej humanistyki, a pamięć o Nim pozostanie żywa także w lokalnej wspólnocie".

Ignacy Stanisław Fiut urodził się w 1949 r. w Nowym Sączu. Studiował filozofię i biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1975 r. rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Społecznych AGH i z tą uczelnią związany był przez około cztery dekady.

W AGH kierował między innymi Zakładem Filozofii i Wydziałem Nauk Społecznych Stosowanych. Przez osiem lat szefował Pracowni Analizy Zawartości Prasy w Ośrodku Badań Prasoznawczych UJ.

